Парк «Краснодар» стал главным местом притяжения волгоградцев

Телеком 15.06.2023 14:44
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15.06.2023 14:44
Наиболее интересными для россиян становятся маршруты в ближайшие регионы, однако, есть и исключения. Столица Кубани так и манит достопримечательностями, развитой инфраструктурой и, конечно, знаменитым парком «Краснодар». С мая по июнь 2023 года посмотреть на уникальный архитектурный объект приехали в 1,5 раза больше жителей Волгоградской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов.
Парк «Краснодар» — удивительный комплекс территорий, разделенных на различные ландшафты, где каждый найдет что-то новое для себя. Он отражает современные стандарты пространства, которые основаны на созерцании. При этом детям там тоже будет интересно: уникальные спортивные зоны и площадки точно оставят яркие эмоции. Совсем недавно открылась и новая его часть – Японский сад. За пределами страны восходящего солнца — это самый масштабный проект такого типа с площадью в 7,5 гектаров.
С этой локации начинается знакомство с городом любого приезжего, а побывавшие здесь ранее с радостью приходят прогуляться вновь. Жители Волгограда побили все рекорды и стали первыми в рейтинге по посещению данной локации с мая по июнь этого года.Находясь здесь, они совершили 28 тысяч звонков или свыше 39 голосовых вызовов каждый час. Средняя продолжительность одного разговора составляет около минуты.Трафик в сети оператора за этот период вырос в 2 раза. Волгоградцы прокачали 140 ГБ данных — такого объёма хватит на беспрерывный просмотр в течение 94 часов комедийного сериала «Два холма», снятого в парке «Краснодар».
Также активными посетителями главного парка краевой столицы из других регионов за май-июнь этого года стали жители Ленинградской, Самарской, Ростовской, Астраханской областей. Путь в тысячи километров проделали туристы Забайкальского и Красноярского края, Республики Якутия и Амурской области.
В путешествиях абонентам МегаФона важно пользоваться мобильным интернетом на привычных скоростях, так же, как и дома, поэтому инженеры компании только за этот год провели модернизацию порядка 100 телеком-объектов Краснодара в диапазоне 1800 и 2100 МГц. Строить маршруты, заказывать такси, бронировать отели или просто узнать о туристическом месте в режиме реального времени стало еще удобнее.
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