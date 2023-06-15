ВТЗ представил природоохранные проекты на заседании регионального экологического совета





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), представил передовой опыт перехода на наилучшие доступные технологии

(НДТ) в ходе заседания экологического совета при Волгоградской областной Думе,икоторое прошло на площадке ВТЗ. В дискуссии приняли участие представители региональных органов власти и крупных промышленных предприятий Волгоградской области.

Главный эколог ВТЗ Елена Маслова сообщила, что предприятие принимает активное участие в создании отраслевых справочников НДТ по пяти направлениям: производство стали, горячий прокат, захоронение отходов, утилизация и обезвреживание отходов нефтепродуктов и организация производственного экологического контроля.

- На основе данных, которые содержат справочники по наилучшим доступным технологиям, каждое предприятие может рассчитать технологические нормативы для своего производства. Это базовый инструмент для внедрения НДТ на российских заводах. В работе над стандартами мы используем собственный успешный опыт разработки и внедрения технологий по сокращению углеродного следа, оптимизации расхода ресурсов, управлению отходами и по другим направлениям, – пояснила главный эколог ВТЗ Елена Маслова.

Участникам совещания представили ряд примеров применения на ВТЗ передовых технологий, вошедших в справочники НТД: использование современных изолирующих материалов для безопасного размещения отходов производства, проект «Светофор» по раздельному накоплению отходов, создание карбоновой фермы для сокращения углеродного следа и организация производственного

экологического контроля усилиями собственной аккредитованной лаборатории. По итогам 2022 года ВТЗ обеспечил переработку 94% образующихся отходов и сократил удельный показатель выбросов в атмосферный воздух.

- ВТЗ следует политике устойчивого развития ТМК, выполняет взятые на себя обязательства по защите окружающей среды и применяет зеленые технологии, современное оборудование и материалы. На предприятии реализуется ряд экологически значимых проектов. В частности, идет оснащение автоматическойсистемой контроля выбросов оборудования в электросталеплавильном цехе, разрабатывается новая технология обработки сточных вод, продолжаются работы по локальному проекту «Чистый воздух». Передовые технические решения позволяют минимизировать воздействие на экологию региона, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.



