Экономика

Инициатива модернизировать программу льготного автокредитования прозвучала на ПМЭФ-2023

Экономика 15.06.2023 11:01
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15.06.2023 11:01


На фоне роста цен на автомобили целесообразно расширить перечень бюджетных марок и поднять лимит стоимости машин, входящих в ее периметр. Такой шаг сделает приобретение транспортных средств доступнее, в первую очередь – для социальных категорий, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Государственная программа автокредитования уже почти 8 лет поддерживает российский автомобильный рынок, стимулируя потребительский спрос на транспортные средства.

Значительную роль в «разгоне» сегмента после ухода западных брендов она сыграла в последний год. В то же время на фоне структурных изменений рынка покупка транспортных средств даже на льготных условиях становится все менее доступной для социальных категорий населения, отметил Анатолий Печатников.

– В условиях кардинальной трансформации российский автомобильный рынок столкнулся с дефицитом бюджетных моделей. На этом фоне цены на машины, в том числе реализуемые в рамках госпрограммы, продолжают расти. Если в начале 2023 года новые транспортные средства стоимостью более 2 млн рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в наших выдачах всего менее 2%, то сейчас – уже 14%. Это проблема, особенно для социальных категорий, многодетных семей. Нужно поддержать их: расширить госпрограмму новыми категориями заемщиков, увеличить число бюджетных марок, которые производятся при поддержке партнеров из дружественных стран, в первую очередь – Китая. Наконец, критично важно повысить лимит стоимости машин для покупки на льготных условиях, например, с 2 до 2,5-3 млн рублей, – сказал Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что для более прозрачной поддержки населения также целесообразно рассмотреть вопрос о субсидировании ставки автокредита по аналогии с господдержкой рынка ипотеки. Компенсация первого взноса, которую предполагают действующие условия льготной программы, может приводить к завышению стоимости автомобилей со стороны недобросовестных дилеров, что нивелирует ее смысл.

– ВТБ как социально ориентированный банк всегда выступает за адресную поддержку населения. По нашей оценке, субсидирование ставки по автокредиту поможет прежде всего льготным категориям заемщиков, которые смогут приобрести автомобиль без излишней финансовой нагрузки. В свою очередь, рост потребительского спроса окажет дополнительную поддержку авторынку, увеличив продажи новых машин, – добавил он.

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