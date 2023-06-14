Расписание электрички Волгоград-1 – Чернышков изменится из-за ремонта на путях





В июне на перегоне Чернышков - Обливская Волгоградского региона начнутся необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок ремонтные работы. В связи с этим с 16 июня по 30 июля частично изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Волгоград-1 – Чернышков (и обратно).





Измененное расписание выглядит следующим образом:

- № 6613 Волгоград-1 – Чернышков будет отправляться со ст. Волгоград-1 согласно действующему расписанию в 8:57, прибывать на конечную ст. Чернышков в 12:56 (на 10 минут позже);

- № 6614 Чернышков – Волгоград-1 будет отправляться со ст. Чернышков в 13:53 (на 1 час 28 минут раньше), прибывать на ст. Волгоград-1 в 18:06 (на 1 час 9 минут раньше).

«Волгоградтранспригород» просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.



