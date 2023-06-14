Экономика

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке

Экономика 14.06.2023 14:51
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14.06.2023 14:51


Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ автокредитования на покупку подержанных автомобилей в июне 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру. 
В рейтинге участвовали автокредитные предложения российских банков, входящих в Топ-50 по объемам розничного кредитования на 01.02.2022 года. В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии, как процентная ставка по кредитам, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей. При ранжировании продуктов также брались в расчет срок и максимальная сумма кредитования, учитывались необходимость страхования и его влияние на ставку, возможность оформления онлайн и отсутствие скрытых комиссий, а также ряд других параметров. 
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2022 года объемы автокредитования и портфель автокредитов банка выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом. 
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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