Общество

Три четверти жителей ЮФО не готовы тратить на фильмы и сериалы больше 500 рублей в месяц

Общество 14.06.2023 18:50
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14.06.2023 18:50


59% южного федерального округа пользуются платными онлайн кинотеатрами. Больше половины предпочитают смотреть фильмы американского производства. При этом 46% считают, что России нужно наращивать производство собственных кинофильмов и сериалов и производить их не меньше, чем Голливуд или Болливуд. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
47% опрошенных продолжают смотреть фильмы и сериалы «недружественных» стран постоянно, как и в прошлые годы, из них 2% стали смотреть эти фильмы даже чаще, чем раньше. 32% стали смотреть их реже, еще 11% перестали смотреть фильмы производства США, стран ЕС и Великобритании в последние два года, а еще 11% не смотрели их раньше, не смотрят и сейчас.
Больше половины опрошенных (58%) время от времени смотрят фильмы «дружественных» стран (индийские, китайские, казахстанские), которые появляются в платных онлайн-кинотеатрах. 15% делают это постоянно. 27% не смотрят и не намерены смотреть фильмы этих стран.
Отвечая на открытый вопрос о том, фильмы и сериалы каких стран они предпочитают (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли российские и советские (80%), а также американские (53%). Европейское кино предпочитают 40% опрошенных, турецкое 21%, китайское 11%, индийское и казахское по 7%.
Почти половина опрошенных (46%) считают, что России надо увеличивать производство фильмов и сериалов, чтобы производить их не меньше главных кинодержав мира - США и Индии. По мнению 29%, деньги лучше тратить не на кино, а на другие, более важные нужды. 14% сказали, что им все равно, еще 11% затруднились с ответом.
Только 1% опрошенных готовы платить за просмотр фильмов и сериалов свыше 3000 рублей в месяц. 7% не против тратить на эти нужды ежемесячно от 1000 до 3000 тысяч рублей. 19% хотели бы уложиться в 500-1000 рублей. Еще 39% готовы платить за кино не более 500 рублей в месяц. А 34% - ни копейки.
По данным опроса 62% респондентов пользуются платными онлайн кинотеатрами: 24% редко, 35% постоянно. 41% не смотрят кино в платных сервисах.
*Опрос проведен 31 мая - 2 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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