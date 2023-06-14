Экология 14.06.2023 13:28
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14.06.2023 13:28
Итоги седьмого ежегодного экомарафона «Зелёная волна» подвел РУСАЛ. В экологической акции приняли участие более 1240 волонтёров из 18 городов, которые высадили более 2200 декоративных многолетних растений.
Экомарафон озеленению городских и общественных пространств, который реализуется с 2017 года, стартовал 29 апреля в Москве. Впервые в масштабной акции участвовали волонтёры из Бокситогорска и Еревана и сотрудники компании Эн+ из Дивногорска и Иркутска.
Места для озеленения впервые выбирались на основе индекса устойчивого развития городов ответственности компании. Он позволяет оценивать привлекательность городов для жизни и работы, определять сферы, в которых существуют пробелы и которые требуют повышенного внимания Компании, а также анализировать эффективность проводимых в этом контексте мероприятий. Для каждой территории был разработан план озеленения, учитывающий приживаемость растений, рекомендации экологов и ландшафтных дизайнеров.
В результате свежие посадки появились на территориях социальных учреждений Новокузнецка, Братска и других городов. В Краснотурьинске, Ачинске, Тайшете и Таежном новые зеленые насаждения были созданы на набережных и в парках, в Волгограде и Шелихово – на территории города и предприятий, в Саяногорске – вокруг нового центра спортивных единоборств.
В разных городах в «Зелёной волне» участвовало от нескольких десятков до полутора сотен эко-волонтёров, включая сотрудников компании с семьями, воспитанников и работников образовательных и социальных учреждений, некоммерческих организаций и муниципальных органов власти. В Красноярске к акции также присоединились студенты КрасГМУ из Гвинеи.
– Мы считаем, что важно не просто декорировать общественное пространство, а интегрировать в него объекты, по структуре схожие с природной экосистемой. Этот подход позволяет придать дополнительный смысл небольшим городским зеленым насаждениям, кардинально повысить природоохранный потенциал и экосистемные функции городских парков, сохранив их рекреационное назначение, – отметила Елена Бакун, начальник отдела экологии РУСАЛа.
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