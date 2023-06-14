Экология 14.06.2023 12:54
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14.06.2023 12:54
День защиты окружающей среды Волжский абразивный завод отметил большой игрой. Более 40 человек объединились в команды и отвечали на вопросы викторины экологической тематики.
Участники викторины разделились на 6 команд, выбрали названия, девизы и отвечали на вопросы так или иначе связанные с экологией. Каждая активно соревновалась за звание знатоков. Борьба была жаркой, команды наступали друг другу на пятки, перемещались по турнирной таблице то вверх, то вниз.
- Идея провести викторину на тему экологии возникла не случайно, весь год у нас проходит под эгидой защиты окружающей среды, – рассказывает заместитель главного инженера по промышленной, экологической безопасности и охране труда, председатель жюри Виктория Соколова. - Волжский абразивный завод работает в соответствии с современными экологическими стандартами, на предприятии большое внимание уделяется снижению уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду. На викторине мы поднимаем не производственные вопросы, а говорим об экологии в целом.
Вместе с Викторией в состав жюри вошли: председатель профсоюзного комитета Александр Филиппов и заместитель генерального директора по развитию цифровых технологий Вадим Наумов. Они оценивали правильность ответов, а также подсчитывали баллы.
Команды отметили, что вопросы викторины были сложные, но очень интересные. Например, расположение самого большого заповедника на планете не смог угадать никто.
По итогам конкурса первое место отвоевала команда «Ботаники на Титанике». С отрывом в несколько очков они обыграли команду «Эко-девочки». третье место заняла команда «Greenpeople».
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