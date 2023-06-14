Герман Греф спрогнозировал рост российской экономики





Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около двух процентов и восстановится до прежних объемов в течение двух лет, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.





– Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, – заявил Греф.





В то же время ожидаются и стагнационные процессы в экономике. По словам Грефа, сегодня наблюдаются признаки возможной рецессии и есть вероятность мирового экономического кризиса в ближайшие годы, что скажется и на российской экономике. «Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть», — заключил Герман Греф.



