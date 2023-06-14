Мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»





Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники в последнее время стали гораздо чаще отправлять в социальных сетях россиянам поддельные документы. В частности, злоумышленники могут прислать и «удостоверение» сотрудника банка.





– Таким образом мошенники пытаются сделать обман более убедительным, – добавил Кузнецов.





Он в качестве примера привел ситуацию, в которой злоумышленник продемонстрировал жертве «удостоверение о подтверждении личности квалицированного сотрудника банка».



