Мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»

Экономика 14.06.2023 10:31
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14.06.2023 10:31
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники в последнее время стали гораздо чаще отправлять в социальных сетях россиянам поддельные документы. В частности, злоумышленники могут прислать и «удостоверение» сотрудника банка.
– Таким образом мошенники пытаются сделать обман более убедительным, – добавил Кузнецов.
Он в качестве примера привел ситуацию, в которой злоумышленник продемонстрировал жертве «удостоверение о подтверждении личности квалицированного сотрудника банка».
По его словам, в настоящее время мошенники не пользуются какой-то принципиально новой схемой обмана, а лишь используют новые разновидности различных старых схем.
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