Три четверти жителей ЮФО считают цены на отдых в России завышенными





Лишь 5% жителей Южного федерального округа никогда не проводят отпуск в России. 66% в целом удовлетворены качеством сервиса и инфраструктуры в местах отдыха на территории России. 70% закладывают на отдых этим летом бюджет не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

86% опрошенных проводят отпуск в России (52% в основном, 34% всегда). Еще 9% отдыхают в России изредка, когда нет возможности поехать за границу. Никогда не отдыхают в нашей стране только 5% респондентов.

5% опрошенных путешествуют по России в отпуске или по работе не менее пяти-семи раз в год. 28% делают это два-три раза в год. 31% ездят по стране не чаще, чем раз в год, 24% раз в несколько лет. 13% сообщили, что вообще не выезжают за пределы своего региона.

Среди самых привлекательных мест для туризма в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли Кавказ (49%), в равной степени Крым, Краснодарский край и озеро Байкал (по 48%). Далее по популярности идут Алтай (39%) и Санкт-Петербург (38%).

66% опрошенных удовлетворяет качество инфраструктуры и сервиса в местах, где они отдыхают в России (отели, дороги, аренда автомобилей, парковки, магазины, индустрия развлечений). Полностью удовлетворены этим 18%, еще 48% скорее удовлетворены. 26% считают качество инфраструктуры и сервиса мест отдыха в России неудовлетворительным (19% оно скорее не удовлетворяет, 7% совершенно не удовлетворяет). 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Цены на отдых в России удовлетворяют жителей юга гораздо меньше, чем сервис. 45% сочли эти цены немного завышенными, еще 31% - сильно завышенными, недоступными. Таким образом, три четверти респондентов назвали цены на отдых в России дорогим. Нормальными и доступными сочли цены на отдых в России 22%, 2% затруднились с ответом. Никто не назвал цены на отдых в России низкими.

14% опрошенных закладывают на отдых этим летом бюджет до 15 тысяч рублей на одного члена семьи. 56% надеются уложиться в 15-50 тысяч рублей на человека. 24% готовы потратить 50-100 тысяч рублей на члена семьи. У 4% на эти цели предусмотрено 100-200 тысяч рублей и 2% свыше 200 тысяч рублей на человека.

— Планируя расходы на отдых внутри страны, наши соотечественники стали чаще включать в него покупку полисов страхования путешественников, которые раньше приобретались только для выезда за рубеж. По нашей статистике, к началу июня полисы страхования для путешествий по России купило на 5% больше туристов, чем за все лето прошлого года, — сообщила Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах».

*Опрос проведен 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.



