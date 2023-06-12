Призы и подарки: Ворошиловский торговый центр объявил о старте новой акции

Общество 12.06.2023 16:36
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12.06.2023 16:36
В Ворошиловском торговом центре стартовала новая акция — «Подарки любимым дари летом». Она пройдет — с 12 июня по 12 августа 2023 г. В это период посетители смогут получить гарантированные подарки, а также стать участниками розыгрыша призов от партнеров-арендаторов.
— Радовать подарками любимых надо круглый год, а летом, когда жаркое волгоградское солнце «плавит» чувства – особенно. Участие в нашей акции даст возможность испытать новые эмоции и проверить свою удачу. Не откладывайте в долгий ящик этот шанс! — призывают организаторы.
Как стать участником акции
Во-первых, с 12.06.2023 по 12.08.2023 совершить покупку в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») на сумму не менее 3000 рублей в одном чеке.
Во-вторых, надо этот чек предъявить на промостойке, которая находится на первом этаже ТЦ «Ворошиловский».
В-третьих, занести свои данные в купон-анкету участника акции. Сделать это можно после каждой покупки от 3 000 рублей, но не более 3х раз в день.
Победители акции станут известны в августе, но уже сразу после заполнения анкеты, каждый участник получает сюрприз – гарантированный подарок.
Какие призы ждут победителей
Ворошиловский торговый центр подготовил для счастливчиков-победителей акции сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму до 30 000 рублей и подарки от арендаторов-партнеров.
Сроки проведения акции: с 12 июня 2023 г. по 12 августа 2023 г.
Розыгрыш главных призов с участием всех купонов состоится 12 августа 2023 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.
Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru
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