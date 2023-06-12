Призы и подарки: Ворошиловский торговый центр объявил о старте новой акции





В Ворошиловском торговом центре стартовала новая акция — «Подарки любимым дари летом». Она пройдет — с 12 июня по 12 августа 2023 г. В это период посетители смогут получить гарантированные подарки, а также стать участниками розыгрыша призов от партнеров-арендаторов.

— Радовать подарками любимых надо круглый год, а летом, когда жаркое волгоградское солнце «плавит» чувства – особенно. Участие в нашей акции даст возможность испытать новые эмоции и проверить свою удачу. Не откладывайте в долгий ящик этот шанс! — призывают организаторы.

Как стать участником акции

Во-первых, с 12.06.2023 по 12.08.2023 совершить покупку в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») на сумму не менее 3000 рублей в одном чеке.

Во-вторых, надо этот чек предъявить на промостойке, которая находится на первом этаже ТЦ «Ворошиловский».

В-третьих, занести свои данные в купон-анкету участника акции. Сделать это можно после каждой покупки от 3 000 рублей, но не более 3х раз в день.

Победители акции станут известны в августе, но уже сразу после заполнения анкеты, каждый участник получает сюрприз – гарантированный подарок.

Какие призы ждут победителей

Ворошиловский торговый центр подготовил для счастливчиков-победителей акции сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму до 30 000 рублей и подарки от арендаторов-партнеров.

Сроки проведения акции: с 12 июня 2023 г. по 12 августа 2023 г.

Розыгрыш главных призов с участием всех купонов состоится 12 августа 2023 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.

Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru

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