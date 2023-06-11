Стали известны подробности крупного пожара на улице Алехина в Волгограде

Накануне в Сеть попали кадры крупного пожара на участке за Второй продольной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы, горели деревянные бараки по улице Алехина.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 20.02.

— Горело неэксплуатируемое деревянное строение по всей площади. Расчеты 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 22.00, — добавили в областном главке МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что причину пожара установит экспертиза. Погибших и пострадавших нет.

Скриншот: видео «Волгоград № 1» / t.me