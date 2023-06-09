Телеком

Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

Телеком 09.06.2023 14:23
0
09.06.2023 14:23


У нового восьмисерийного проекта «Библиотекарь» по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появился специальный тизер. Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор»‎). Премьера проекта запланирована на конец июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv, телепремьера состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».
По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии» разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.
В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.
О сериале «Библиотекарь» (18+)
Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке Wink Originals), more.tv (в линейке more originals)
Жанр: городское фэнтези
Количество серий: 8
Премьера: июнь 2023 года
Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн 
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Художник-постановщик: Леонид Кипнис
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин
В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:54
Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточниковСмотреть фотографии
16:19
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:58
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под ВоронежемСмотреть фотографии
15:43
«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем ИвановымСмотреть фотографии
15:28
В Садах Придонья знают, как получить жильеСмотреть фотографии
15:24
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столбСмотреть фотографии
15:14
Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока АхтубыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Волгоградская область превращается в регион Артемов и СофийСмотреть фотографии
14:11
Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в ВолжскомСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде влюбленную пару избили и ограбили посреди улицыСмотреть фотографии
13:07
Жителей Волгоградской области зовут с пользой провести выходныеСмотреть фотографии
12:08
Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградецСмотреть фотографии
11:57
«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс»Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человекаСмотреть фотографии
10:47
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагонаСмотреть фотографии
10:24
Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
10:24
Мошенники добрались до волгоградцев в WhatsApp: самые популярные схемы разводаСмотреть фотографии
09:54
Какая погода ожидает Волгоград и область на выходныеСмотреть фотографии
08:40
Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде КонцессииСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболуСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде сгорел ремонтный трамвайСмотреть фотографии
22:04
Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористовСмотреть фотографии
21:46
Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрацииСмотреть фотографии
21:33
Уроженец Камышина Максим Волков погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
21:16
«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:11
Два многовековых артефакта нашли на раскопках захоронений сарматов под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в ВолжскомСмотреть фотографии
20:01
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на соляркуСмотреть фотографии
 