Телеком 09.06.2023 14:23
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09.06.2023 14:23
У нового восьмисерийного проекта «Библиотекарь» по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появился специальный тизер. Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»). Премьера проекта запланирована на конец июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv, телепремьера состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».
По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии» разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.
В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.
О сериале «Библиотекарь» (18+)
Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке Wink Originals), more.tv (в линейке more originals)
Жанр: городское фэнтези
Количество серий: 8
Премьера: июнь 2023 года
Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Художник-постановщик: Леонид Кипнис
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин
В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.
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