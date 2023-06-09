Телеком

Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

Телеком 09.06.2023 14:23
0
09.06.2023 14:23


У нового восьмисерийного проекта «Библиотекарь» по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появился специальный тизер. Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор»‎). Премьера проекта запланирована на конец июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv, телепремьера состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».
По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии» разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.
В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.
О сериале «Библиотекарь» (18+)
Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке Wink Originals), more.tv (в линейке more originals)
Жанр: городское фэнтези
Количество серий: 8
Премьера: июнь 2023 года
Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн 
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Художник-постановщик: Леонид Кипнис
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин
В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pUhptJMLjq

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
09.06.2023 09:30
Телеком 09.06.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2023 17:18
Телеком 08.06.2023 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2023 16:11
Телеком 08.06.2023 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2023 11:23
Телеком 08.06.2023 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2023 17:29
Телеком 06.06.2023 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2023 15:29
Телеком 05.06.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.06.2023 17:38
Телеком 02.06.2023 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.06.2023 13:05
Телеком 02.06.2023 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.06.2023 11:41
Телеком 02.06.2023 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.06.2023 12:18
Телеком 01.06.2023 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2023 17:57
Телеком 31.05.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2023 14:23
Телеком 31.05.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2023 12:10
Телеком 31.05.2023 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2023 15:11
Телеком 29.05.2023 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2023 08:54
Телеком 29.05.2023 08:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:22
Режим повышенной готовности из-за саранчи ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области вдове погибшего в СВО подполковника передали орден МужестваСмотреть фотографии
15:52
2,5 млн рублей и 2500 долларов отдала аферистам волгоградская пенсионеркаСмотреть фотографии
15:18
Депутаты облдумы доработают закон о новых штрафах за парковку на газоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
«В апреле исполнилось 36»: на Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Андрей КостинСмотреть фотографии
14:31
Волжский горсуд огласил приговор иностранцу, заминировавшему ТЦ «ВОЛГАМОЛЛ»Смотреть фотографии
14:23
Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
13:59
Андрей Бочаров вручил волгоградцам госнаграды: рассказываем, кто удостоенСмотреть фотографии
13:42
Какая погода ждет жителей Волгограда и области на День РоссииСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде свалку, регулярно горящую рядом с ЛЭП, убирают после публикации в СМИСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дачСмотреть фотографии
12:44
Волгоградец в долгах и без одежды угрожал облить кислотой менеджера офиса микрозаймов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
«Нет балконов - нет проблем»: волгоградцы пожаловались омбудсмену на хитрую УКСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области из горящей квартиры по звонку спасли котаСмотреть фотографии
11:28
Конкурс профмастерства в АО «КАУСТИК» собирает рекордное количество участниковСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запустили чат-бот для сообщений о бездомных собакахСмотреть фотографии
10:57
«Непригодны даже для оформления»: сотрудники музея-заповедника в Кировском районе осмотрели пилоны с Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:44
Росприроднадзор требует закрыть переполненный мусором полигон под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Лесничий из Волгоградской области пустил 48 вязов на дроваСмотреть фотографии
10:11
Полицейские в Волгограде нашли мать скитавшегося по улицам 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде водитель на самокате сбил ребенка и убежалСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде на остановке под видеонаблюдением ограбили юношуСмотреть фотографии
09:31
В оросительном канале под Волгоградом обнаружен труп пропавшего 2 июня мужчиныСмотреть фотографии
09:30
«Ростелеком» охватил оптикой очередные два населенных пункта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Бастрыкина шокировали условия проживания волгоградки с детьми в аварийном домеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Росстат: АИ-98 подорожал за неделю на 26 копеек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:35
Волгоградская гандболистка Варвара Семина стала открытием чемпионатаСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде прохожие нашли на улице 4-летнего беспризорникаСмотреть фотографии
21:24
Алексей Стукалов обрисовал ближайшее будущее волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области запустили квадрокоптеры для поиска свалокСмотреть фотографии
 