Волгоградцам рассказали о работе отделений Сбербанка с 10 по 13 июня

Жители Волгограда в июне отдохнут на один день больше обычного. В связи с празднованием Дня России 12 июня волгоградцам предстоит выйти на работу лишь 13-го числа. Предупреждая вопросы волгоградцев, в Сбере сообщили о режиме работы отделений в праздничные дни.

9 июня офисы банка будут работать в стандартном режиме,

10 июня в Волгограде и области продолжат работу отделения, график которых предусматривает работу в субботу,

11 июня в регионе будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье,

12 июня— нерабочий день.

С 13-14 июня начинаются стандартные рабочие дни.

– С 10 по 12 июня обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов, – уточняют в Сбере. – Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздничные дни будут работать в стандартном режиме.