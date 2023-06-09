Общество

Волгоградцам рассказали о работе отделений Сбербанка с 10 по 13 июня

Общество 09.06.2023 13:06
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09.06.2023 13:06


Жители Волгограда в июне отдохнут на один день больше обычного. В связи с празднованием Дня России 12 июня волгоградцам предстоит выйти на работу лишь 13-го числа. Предупреждая вопросы волгоградцев, в Сбере сообщили о режиме работы отделений в праздничные дни. 

  • 9 июня офисы банка будут работать в стандартном режиме,
  • 10 июня в Волгограде и области продолжат работу отделения, график которых предусматривает работу в субботу,
  • 11 июня в регионе будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье, 
  • 12 июня— нерабочий день. 

С 13-14 июня начинаются стандартные рабочие дни. 

– С 10 по 12 июня обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов, – уточняют в Сбере. – Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздничные дни будут работать в стандартном режиме. 

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