Экономика

«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач

Экономика 09.06.2023 12:49
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09.06.2023 12:49


В первом квартале этого года «Росгосстрах» вновь занял первую строчку в рейтинге страховщиков, обеспечивающих страховой защитой принадлежащие россиянам дома и дачи. Об этом свидетельствует обнародованные 7 июня Банком России статистические показатели страхового рынка за январь-март 2023 года. 
За три первых месяца сборы «Росгосстраха» по страхованию строений физических лиц составили более 2,3 млрд рублей. На долю старейшей страховой компании России приходится третья часть (32,7%) всех премий, полученных отечественными страховщиками в этом сегменте рынка. Отрыв от ближайшего преследователя превышает 1 млрд рублей. Общий объем ответственности «Росгосстраха» по договорам страхования строений составляет 1,875 трлн рублей. 
Выплаты страховщика по договорам страхования домов и дач в первом квартале составили почти 376,5 млн рублей. Это также самый большой показатель среди российских страховых компаний. 
Укрепление позиций в историческом для компании виде страхования в «Росгосстрахе» считают важным достижением, ключевую роль в котором сыграл мощный агентский корпус, сохраняющий фокус приложения усилий на классическом страховании жилья и имущества. Благодаря эффективной работе агентов и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием страховщику удается обеспечивать положительные темпы роста по этому направлению. Так, в первом квартале 2023-го они составили 106% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
-Мы считаем, что темпы роста портфеля по классическому страхованию имущества физических лиц — домов, дач, квартир, домашнего имущества — очень показательны и отражают определенные перемены в сознании людей. Ведь, несмотря на высокий уровень пролонгации договоров — а он у нас в среднем составляет 86-87% — в предыдущие годы сборы несколько снижались. А теперь прирост мы отмечаем уже несколько кварталов подряд, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что страхователи сейчас как никогда заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества, учитывающей в полной мере специфику страхуемых объектов и позволяющей полностью возмещать ущерб в различных непредвиденных ситуациях. Наши страховые агенты отмечают, что отклик клиентов сейчас стал даже чуть более качественным, чем в предыдущие периоды. Думаю, экономическая и внешнеполитическая ситуация заставляет сейчас людей лучше нас слышать, когда мы обращаемся к ним с предложением защитить свое имущество.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru


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