Экономика 09.06.2023 11:28
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09.06.2023 11:28
Более 300 заявок на участие в конкурсе на звания «Лучший по профессии» и «Лучший молодой рабочий» поступило от сотрудников подразделений волгоградского «КАУСТИКа» в этом году.
Конкурс профмастерства, который стартовал на промышленной площадке предприятия, в этот раз проходит по 14-ти номинациям.
Первыми теорию и практические задания выполнили представители одной из самых многочисленных рабочих специальностей на «КАУСТИКе» – аппаратчики химического производства.
Затем стартовали электромонтеры и слесари-электрики. Практически ежедневно состав участников состязаний пополняется конкурсантами других номинаций.
Кроме названных, в соревнованиях также примут участие водители автомобиля, газоспасатели, лаборанты химического анализа, маляры, плотники, операторы рассолодобычных скважин, машинисты тепловоза, машинисты насосных установок, слесари по КИПиА, слесари-ремонтники, электрогазосварщики.
Нынешние соревнования, организованные учебным центром АО «КАУСТИК», продлятся в течение нескольких недель, победителей конкурсные комиссии назовут в начале июля.
Те, кто станет обладателем званий «Лучший по профессии» и «Лучший молодой рабочий» (возраст каждого участника – до 35 лет включительно), а также призеры, занявшие места со второго по пятое в каждой номинации, по правилам конкурса получат и денежное вознаграждение.
Добавим, что профессиональные соревнования на «КАУСТИКе» проходят ежегодно уже несколько десятилетий подряд. Победители и призеры, благодаря участию в конкурсе, получают дополнительные возможности профессионального роста, а также материальное поощрение.
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