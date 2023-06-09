Телеком

«Ростелеком» охватил оптикой очередные два населенных пункта в Волгоградской области

Телеком 09.06.2023 09:30
0
09.06.2023 09:30


«Ростелеком» охватил интернет-инфраструктурой более 1400 частных домов в поселке Тир Краснооктябрьского района Волгограда и более 520 — в поселке Газоразведка Суровикинского района Волгоградской области. Технические специалисты построили оптическую сеть по технологии GPON («оптика в дом») протяженностью более 24 км и подвели к каждому из домохозяйств отдельные линии.
Сегодня возможность пользоваться цифровой связью от национального провайдера есть у более 500 тысяч домохозяйств Волгоградской области, протяженность сетевой инфраструктуры составляет более 14 тысяч км.
Строительство волоконно-оптической инфраструктуры в регионе мы финансируем из собственных средств. Реализация этого проекта дает возможность жителям частных домов пользоваться стабильным и быстрым интернетом и всеми благами, которые дает цифровая связь. Перед волгоградцами открываются перспективы дистанционного пользования цифровыми информационными и развлекательными платформами, а это улучшение качества жизни вне зависимости от места проживания, — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Интернет в частный дом» — сервис «Ростелекома», который позволяет абоненту без потери качества подключить сразу несколько цифровых сервисов национального провайдера: видеонаблюдение, облачную телефонию, цифровое телевидение. Высокая скорость соединения также обеспечивает комфортное пользование образовательным порталом «Лицей», мультимедийной платформой Wink, системой «Умный дом» и другими решениями компании.
Мы рады, что у нас появился надежный интернет, и что теперь не надо часами ждать загрузки страниц в браузере. А еще здорово, что наш сын получил новые возможности в подготовке к экзаменам. Очень пригодился «Лицей». Много интересной и нужной информации, тестов для проверки знаний. Планируем еще установить камеры видеонаблюдения, чтобы можно было с телефона наблюдать за домом», — поделилась Анна Соболева, жительница поселка Тир. 
На образовательном портале «Лицей» собрана электронная библиотека для школьников 1-11 классов. Учебные материалы подготовлены ведущими преподавателями лучших школ страны. Подписчики могут повторить пройденные уроки, изучить сложные темы и получить консультации по экзаменам. 
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:54
Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточниковСмотреть фотографии
16:19
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:58
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под ВоронежемСмотреть фотографии
15:43
«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем ИвановымСмотреть фотографии
15:28
В Садах Придонья знают, как получить жильеСмотреть фотографии
15:24
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столбСмотреть фотографии
15:14
Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока АхтубыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Волгоградская область превращается в регион Артемов и СофийСмотреть фотографии
14:11
Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в ВолжскомСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде влюбленную пару избили и ограбили посреди улицыСмотреть фотографии
13:07
Жителей Волгоградской области зовут с пользой провести выходныеСмотреть фотографии
12:08
Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградецСмотреть фотографии
11:57
«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс»Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человекаСмотреть фотографии
10:47
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагонаСмотреть фотографии
10:24
Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
10:24
Мошенники добрались до волгоградцев в WhatsApp: самые популярные схемы разводаСмотреть фотографии
09:54
Какая погода ожидает Волгоград и область на выходныеСмотреть фотографии
08:40
Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде КонцессииСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболуСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде сгорел ремонтный трамвайСмотреть фотографии
22:04
Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористовСмотреть фотографии
21:46
Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрацииСмотреть фотографии
21:33
Уроженец Камышина Максим Волков погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
21:16
«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:11
Два многовековых артефакта нашли на раскопках захоронений сарматов под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в ВолжскомСмотреть фотографии
20:01
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на соляркуСмотреть фотографии
 