Телеком 09.06.2023 09:30
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09.06.2023 09:30
«Ростелеком» охватил интернет-инфраструктурой более 1400 частных домов в поселке Тир Краснооктябрьского района Волгограда и более 520 — в поселке Газоразведка Суровикинского района Волгоградской области. Технические специалисты построили оптическую сеть по технологии GPON («оптика в дом») протяженностью более 24 км и подвели к каждому из домохозяйств отдельные линии.
Сегодня возможность пользоваться цифровой связью от национального провайдера есть у более 500 тысяч домохозяйств Волгоградской области, протяженность сетевой инфраструктуры составляет более 14 тысяч км.
— Строительство волоконно-оптической инфраструктуры в регионе мы финансируем из собственных средств. Реализация этого проекта дает возможность жителям частных домов пользоваться стабильным и быстрым интернетом и всеми благами, которые дает цифровая связь. Перед волгоградцами открываются перспективы дистанционного пользования цифровыми информационными и развлекательными платформами, а это улучшение качества жизни вне зависимости от места проживания, — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Интернет в частный дом» — сервис «Ростелекома», который позволяет абоненту без потери качества подключить сразу несколько цифровых сервисов национального провайдера: видеонаблюдение, облачную телефонию, цифровое телевидение. Высокая скорость соединения также обеспечивает комфортное пользование образовательным порталом «Лицей», мультимедийной платформой Wink, системой «Умный дом» и другими решениями компании.
— Мы рады, что у нас появился надежный интернет, и что теперь не надо часами ждать загрузки страниц в браузере. А еще здорово, что наш сын получил новые возможности в подготовке к экзаменам. Очень пригодился «Лицей». Много интересной и нужной информации, тестов для проверки знаний. Планируем еще установить камеры видеонаблюдения, чтобы можно было с телефона наблюдать за домом», — поделилась Анна Соболева, жительница поселка Тир.
На образовательном портале «Лицей» собрана электронная библиотека для школьников 1-11 классов. Учебные материалы подготовлены ведущими преподавателями лучших школ страны. Подписчики могут повторить пройденные уроки, изучить сложные темы и получить консультации по экзаменам.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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