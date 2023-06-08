Телеком

Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 раз

Телеком 08.06.2023 17:18
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08.06.2023 17:18


Оператор сообщает о 10-кратном сокращении фродового трафика у операторов, которые подключили решение по противодействию вызовам с подменой номеров. Это доказывает реальный и быстрый эффект по очистке трафика при присоединении к антифрод-платформе.Действующая система ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тысяч попыток мошеннических вызовов в сутки.
В трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызовов.Tele2 подключает MVNO-партнеров к своей системе верификации трафика. Уже в первые сутки после запуска решения на их сетях под блокировку попадает около 13% трафика. После начала сотрудничества операторов фрод-трафик резко сокращается, так как мошенники фиксируют, что он перестал проходить на сеть Tele2.Примерно за 5-7 дней после подключения количество блокировок уменьшается в несколько раз, после чего держится на уровне 0,5-1% от общего объема трафика между операторами. 
Жанна Бурцева, руководитель службы противодействия телекоммуникационному мошенничеству мобильного оператора Tele2:
— За последние годы операторы сильно продвинулись в решении проблемы звонков с подменой номера – интегрировали антифрод-платформы и присоединились к системе верификации вызовов Роскомнадзора. Важно, чтобы валидация вызовов охватила весь рынок – следует закрыть каналыпропуска фродового трафика, который идет через операторов, не использующих верификацию. Тогда проблема будет окончательно решена.
Tele2 предлагает виртуальным операторам эффективно и с минимальными затратами бороться с подменой номеров.Система основана на online-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.
Крупные операторы уже сотрудничают по проверке трафика, однако уязвимости остаются в сетях мелких операторов.Эту проблему решит присоединение всех участников рынка к общенациональной системе верификации трафика. Таковы требования российского законодательства (ФЗ-319), которые обязывают всех операторов подключиться к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ Роскомнадзора. Антифрод-решение проверит трафик и поможет в формировании отчетности регулятору по антифрод-мерам.
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