66% жителей ЮФО считают главным достоинством работодателя высокую зарплату





67% жителям Южного федерального округа в целом нравится их нынешняя работа, при этом 72% готовы сменить её. Две трети считают, что работа мечты должна приносить доход от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

74% опрошенных столкнулись с опытом поиска работы в последние два года. Из них 11% удалось найти работу очень быстро, не более чем за неделю с момента начала поисков. 21% достигли цели через 2-3 недели, 24% искали работу более месяца. 18% сообщили, что им так и не удалось найти работу. При этом 27% не искали работу в последние два года.

Отвечая на открытый вопрос о главных качествах для успешной профессиональной карьеры в современном мире (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли коммуникабельность и умение выстраивать отношения (72%), и хорошее знание основ избранной профессии (71). Кроме того, 64% считают таким качеством умение решать несколько задач сразу, а 44% - способность адаптироваться к меняющимся требованиям руководства. 41% считают главным качеством для успешной карьеры хорошее образование. Менее всего, по мнению южан, для карьеры важно владение иностранными языками. 15% считают, что важно владеть английским и только 4% - китайским.

Среди главных достоинств работодателя (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) опрошенные выделяют высокую зарплату (66%), отношения внутри коллектива (64), хорошее отношение руководителей к наемным работникам (по 56%), а также хороший социальный пакет (52%). Для 49% важны комфортный офис и хорошие условия труда, для 46% - возможность развиваться, значимые проекты, для 35% - гибкий график, для 20% - возможность удаленной работы.

67% опрошенных нравится их нынешняя работа (19% очень нравится, 48% скорее нравится). 19% не нравится их нынешняя работа. Еще 14% заявили об отсутствии работы.

Не хотят менять нынешнюю работу прямо сейчас 29% опрошенных. При этом 10% определенно готовы сменить её, еще 62% сменят, если поступит более выгодное предложение. Таким образом в разной степени готовности сменить работу находятся 72% респондентов.

Лишь 4% согласны на доход от своей работы мечты до 50 тысяч рублей в месяц. 24% считают, что идеальная работа должна приносить ежемесячно 50-100 тысяч рублей, 40% - 100-200 тысяч рублей, 13% - от 200 до 500 тысяч рублей. 8% оценивают желаемый ежемесячный доход от работы мечты в 500 тысяч - 1 миллион рублей, еще 6% - в сумму более 1 миллиона рублей. Только 6% сказали, что им неважно, какой доход будет приносить работа мечты.

*Опрос проведен 30 мая - 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.