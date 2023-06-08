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Новый киноальманах от якутских режиссеров Бурнашева и Давыдова выйдет при поддержке Wink

Телеком 08.06.2023 11:23
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08.06.2023 11:23


Начались съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, которые ранее уже прославились фильмом «ЫТ» (16+). Если первый проект исследовал отношения людей в деревне, то истории «ЭТ» (16+) будут разворачиваться в городской среде. Производством киноальманаха занимаются компании «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком»).
В «ЭТ» будут собраны драматические, комедийные, жизненные, пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. Авторами, режиссерами и продюсерами проекта стали два якутских кинематографиста, которые уже завоевали российскую и мировую известность.
Степан Бурнашев — режиссер, сценарист, продюсер, обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу»(2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Scabmagovat, Чебоксарский кинофестиваль, Tomorrow и многих других).
Дмитрий Давыдов — режиссер, сценарист, продюсер, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии. Обладатель гран-при фестиваля «Кинотавр» (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Imaginative, Maoriland, Scabmagovat, «Движение», «Меридианы Тихого» и многих других).
Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма «ЫТ». Слово «эт» в переводе от якутского — «скажи» и «мясо», под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное «сказать» очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует, как автора, — отметил Степан Бурнашев.
— Мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких, бытовых историях, которые будут объединены в альманах. Есть уверенность, что наш второй альманах будет хлеще, энергичнее, злее первого. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные, — сказал Дмитрий Давыдов.
«ЭТ» — это первый опыт такого тесного взаимодействия видеосервиса с якутским кинематографом. Степан и Дмитрий всегда занимались независимым кино и для нас было важно предоставить авторам полную свободу. Ответственность перед зрителем — это именно то, что ценно и всегда отличает их работы. Для нас этот проект — зеркало современного общества. В текущем году компаниям «СОЛЛАКС» и «Сайдам Барыл» уже посчастливилось совместно выпустить полнометражный фильм «Айта» (доступен в Wink), который стал самым кассовым якутским фильмом в истории российского поката, — прокомментировали продюсеры проекта от компании «СОЛЛАКС» Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.
Wink уже несколько лет с огромным интересом следит за феноменом якутского кино и творчеством Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова — в сервисе представлена коллекция их фильмов. Мы видим, как среди наших подписчиков растет число поклонников особенных и ярких проектов из самого большого региона страны. Поэтому решили поддержать новый многообещающий проект, в котором нас ждет калейдоскоп жизненных историй от комедии до криминала, — подчеркнул директор видеосервиса Wink Антон Володькин.
Премьера «ЭТ» планируется в 2023 году.
О киноальманахе «ЭТ» (16+)
Производство: «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС»
Онлайн-кинотеатр: Wink
Премьера: 2023
Авторы идеи, режиссёры, сценаристы и продюсеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов
Продюсеры: Антон Володькин, Александр Косарим, Александрина Каменева, Надежда Дорожкина
Оператор-постановщик: Николай Петров
Художник-постановщик: Татьяна Конникова
Художник по костюмам: Любовь Платонова
Исполнительные продюсеры: Галина Алексеева, Розанна Зыкова
Звукооператор: Иннокентий Сивцев
Звукорежиссёр: Сергей Ярмонов
Художник по свету: Никита Давыдов
Монтаж: Степан Бурнашев
Актеры: Наталья Слепцова-Корякина, Ким Новиков, Лира Алексеева, Татьяна Степанова, Юрий Широких, АйыынаПудова, Елена Румянцева, Надежда Ушницкая, Домна Угурова, Елизавета Потапова, Владислава Багирова, Михаил Апросимов, Валентин Воробьев, Иван Тарасов, Василий Слепцов, Павел Колесов, Аюна Спиридонова, Егор Васильев-Джида, Светлана Павлова, Татьяна Степанова.
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