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В чем секрет популярности ЖК Damac Bay и другой недвижимости в Dubai Harbour

Полезно знать 08.06.2023 08:52
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08.06.2023 08:52


Гавань Dubai Harbour является одним из лидеров по числу запросов на покупку жилья в Дубае. В чем секрет популярности ЖК Damac Bay от Cavalli в ОАЭ и другой недвижимости в Dubai Harbour? Рассказываем, почему инвесторы выбирают эту часть Дубая и о ситуации на рынке жилья в городе в 2023 году.
Кто и почему покупает квартиры в Dubai Harbour
Гавань Dubai Harbour находится в районе Dubai Marina. Жилая недвижимость в гавани популярна среди туристов и мигрантов. Именно поэтому здесь выгодно сдавать свои апартаменты. Средняя доходность от сдачи здешней квартиры в аренду составляет 6-7% в год.
Семьи с детьми выбирают это место, потому что здесь комфортно и безопасно. Одним из плюсов данной части Дубая является то, что Dubai Harbour не перегружен транспортом.
Причины роста рынка недвижимости в Дубае
Росту местного рынка недвижимости способствует высокий спрос на жилье со стороны иностранных граждан. Во многом это происходит благодаря выставке Expo 2020 Dubai, проходившей с октября 2021 по апрель 2022 года.
С июня 2021 год по июнь 2022 года апартаменты в Дубае увеличились в стоимости на 20%, а виллы – на 26%. При этом средняя стоимость жилой недвижимости еще не достигла высоких показателей 2014 года.
По словам специалистов, больше всего выросли продажи элитного жилья. Цены на них растут быстрее, чем на квартиры, из-за высокого спроса и недостатка предложения.
Спрос также растет на местное арендное жилье. Повышение спроса на виллы и квартиры обусловлен также принятым законом о предоставлении иностранцам «зеленых» виз, которые вступил в силу 1 сентября 2023 года.
Недвижимость в Dubai Harbour
Среди покупателей популярны апартаменты в ЖК Damac Bay by Cavalli в Dubai Harbour. По плану застройщика DAMAC Properties комплекс будет сдан во II квартале 2027 года. В 2023 году вы можете приобрести здесь квартиры классов люкс и ультра-люкс с 1-5 спальнями площадью 61 м2 – 197 м2.
ЖК будет состоять из трех 42-уровневых зданий. Из окон будущих апартаментов откроется вид на море, яхтенную пристань, а также на искусственный остров Palm Jumeirah. От ЖК до моря  всего 150 метров. Близко расположены к остановки общественного транспорта, больница, детский сад, рестораны. На территории ЖК находятся паровая баня, сауна, площадка для приготовления барбекю, автомобильная парковка, бассейн.
Другая недвижимость в Дубае
• Квартира площадью 118 м2 с 2 спальнями и 2 ванными комнатами продается за 683 000$.
• Апартаменты площадью 148 м2 с 2 спальнями и 2 ванными комнатами можно приобрести за 1 700 000$.
• Студия площадью 45 м2 стоит 258 000$.
• Вилла площадью 247 м2 продается за 1 416 000$.
• Пентхаус площадью 427 м2 с 5 спальнями и 7 ванными комнатами стоит 1 900 000$.
• Дуплекс 353 м2 с 4 спальнями и 5 ванными комнатами можно купить за 2 150 000$.
Подробную информацию читайте на официальном сайте https://emirates.estate/ru/.
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