Как иностранцу купить недвижимость в Турции

Полезно знать 07.06.2023 19:20
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07.06.2023 19:20
Для граждан различных стран ограничения по приобретению недвижимости в Турции практически отсутствуют. Можно купить квартиры в Анталье, Анталии, Стамбуле, Махмутларе и других регионах страны. Россияне приобретают турецкую недвижимость чаще, чем другие иностранцы, при этом для наших соотечественников традиционно более привлекательным выглядит место проживания на побережье Средиземного моря.
В целом, покупка жилья для переезда на ПМЖ или в качестве инвестиций не требует существенных вложений и не связана с документальными сложностями при оформлении.
Какими правами обладают собственники турецкой недвижимости
Такими же, как и граждане государства: владеть и распоряжаться жильем по своему усмотрению. Среди дополнительных плюсов можно отметить:
• автоматическое право на вид на жительство при покупке как жилой, так и коммерческой недвижимости любой стоимости;
• упрощенный процесс получения гражданства при приобретении объектов стоимостью свыше 250 000 долларов.
Собственник обязан соблюдать правила содержания недвижимости и вовремя платить налоги. Налоговая ставка исчисляется от кадастровой стоимости и составляет от 0,1 до 0,6% в зависимости от места расположения объекта и его цены. На элитное жилье ставки выше.
Этапы оформления покупки недвижимости
При выборе конкретного объекта дальнейшие этапы сделки выглядят следующим образом:
• Заключение договора, для которого достаточно действующего загранпаспорта. Процесс сопровождается внесением задатка.
• Регистрация сделки. Она необходима для получения свидетельства о праве собственности. Одного лишь нотариального заверения недостаточно. Для иностранца обязательным условием выступает оформление индивидуального номера налогоплательщика.
• Оплата покупки с последующей передачей собственности. Свидетельство о праве владения (ТАПУ) выдается в Кадастровом управлении.
Дополнительные расходы при приобретении квартиры
При покупке недвижимости собственник выплачивает налог в сумме 4% от кадастровой стоимости жилья, пошлину за оформление и выдачу ТАПУ. При заключении сделки удаленно потребуется оплата нотариальной доверенности. В данные дополнительные расходы не включены коммунальные платежи, обязательная страховка жилья от стихийных бедствий и траты на заключение договора с коммунальными службами. Данные суммы рассчитываются индивидуально в зависимости от конкретного объекта недвижимости.
Помощь в покупке недвижимости Турции
На сайте turk.estate представлены объявления от местных агентств недвижимости и застройщиков. В каталоге можно подобрать как жилую, так и коммерческую недвижимость по востребованным локациям страны. Специалисты готовы оказать консультативную помощь на всех этапах выбора и оформления сделки.
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