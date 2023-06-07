Общество 07.06.2023 15:10
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07.06.2023 15:10
Премьера 8-серийной психологической драмы «Балет»(18+) от Wink Originals разбудила творческую энергию по всей стране. В разных городах балет сошел с экранов на улицы — танцовщики устроили перфомансы #СмотриБалет. И эти выступления имели самый живой отклик: балет на расстоянии вытянутой руки вдохновлял красотой и вызывал яркие эмоции даже у тех людей, которые никогда не смотрели его в театре.
Производством сериала «Балет» занимались «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия».Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END. Премьера в видеосервисе Wink («Ростелеком») состоялась 18 мая 2023 года.
В сцену превратились самые узнаваемые городские достопримечательности, живописные видовые точки и индустриальные районы. Танцевальные флешмобы и перфомансы в поддержку сериала прошли в Москве (ВДНХ и метро), Санкт-Петербурге (знаковые места города и окраины), Перми (на набережной Камы у культового объекта «Счастье не за горами!»), Екатеринбурге (на крыше 12-этажного офисного здания), Тюмени (на Мосту влюбленных и площади 400-летия Тюмени), Челябинске (у мурала Цифровой Давид), Ханты-Мансийске («Археопарк»), Самаре и других городах. В выступлениях приняли участие представители ведущих танцевальных трупп и студий.
Самые яркие моменты всех представлений собраны в едином ролике:
Реклама. ПАО «Ростелеком»
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