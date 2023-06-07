Общество 07.06.2023 10:18
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07.06.2023 10:18
Волгоградские железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели профилактические рейды на станциях Гумрак, Волжский, Алексиково и о.п. Бакинская (вблизи станции Волгоград-1).
В ходе мероприятий волгоградцам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах стальной магистрали и раздали информационные памятки. Кроме того, было зафиксировано 19 фактов нарушения правил перехода через железнодорожные пути. С нарушителями провели профилактические беседы.
Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.
Железная дорога – зона повышенной опасности! Будьте внимательны и осторожны!
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