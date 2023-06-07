Энергетики вывели к свету еще 2027 дачников в Волгоградской области

Общество 07.06.2023 10:10
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07.06.2023 10:10
В Волгоградской области со стартом дачного сезона все больше садоводов выходят из тени и подают заявки на прямые договоры с энергетиками. Только лишь в мае, сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», такой возможностью воспользовались 2027 владельцев участков в СНТ.
– Ударными темпами организовались дачники СНТ «Дзержинец», – рассказали в компании, – здесь в мае прямой договор с энергетиками подписали 1352 человека. В СНТ «Аврора» – 91 владелец участка. Хорошая динамика и в СНТ «Дон» Калачевского района – 164 человека.
О многомиллионной задолженности волгоградских СНТ перед энергетиками «Высота 102» сообщала уже неоднократно. Зачастую отдельные дачники остаются без электричества на участках по вине неграмотного и непрозрачного управления или нерадивых предпринимателей, паразитирующих на общих сетях.
– Для добропорядочных владельцев дачных участков заключение прямого договора остается единственным реальным способом наладить расчеты напрямую, чтобы не стать заложником чужих долгов, и установить взаимовыгодные и надежные отношения с ресурсоснабжающей организацией, – напоминают специалисты.
Идеальной энергетики называют ситуацию, когда члены дачных сообществ передают электросети на баланс территориальной сетевой организации. В таких случаях дачники перестают платить за потери и воровство электроэнергии в общей сети, а ТСО получает дополнительное финансирование на содержание в порядке переданных электросетей.
– При этом за счет средств сетевой организации производятся работы по замене устаревших приборов учета на интеллектуальные, – уточняют в «Волгоградэнергосбыте». – Это впоследствии избавит дачников от необходимости передавать показания лично, а также дает возможность получить дополнительную информацию о параметрах электроснабжения с помощью выносного дисплея.
Заключить договор энергоснабжения каждый владелец участка может как в районном энергосбытовом участке «Волгоградэнергосбыта» по месту нахождения СНТ, так и без визита в офисы компании - дистанционно, на сайте энергокомпании energosale34.ru. Для этого необходимо ознакомиться со списком документов, необходимых для заключения договора в разделе Услуги/Оформить договор, сделать их электронную копию (скан) и вместе с заявлением установленной формы отправить на электронную почту контакт-центра contact@energosale.ru.
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