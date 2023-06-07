Инструмент волжского производителя завоевывает российский рынок

Уход с рынка многих европейских производителей дал возможность нашим промышленникам расширять линейку выпускаемой продукции и развивать сотрудничество с компаниями России и стран СНГ. В их числе Волжский абразивный завод – известный производитель с широкой географией поставок, который сейчас активно завоевывает рынок.

– В этом году Волжский абразивный завод принял участие уже в пяти крупнейших всероссийских и международных выставках, где были представлены десятки наименований продукции. До конца года планируем участие в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, а также на выставках в России и Волгограде, – отметила заместитель начальника управления маркетингом Екатерина Лобань.





Для справки. Волжский абразивный завод работает с 1961 года и сегодня является единственным производителем карбида кремния в России, самым крупным производителем карбида кремния в Европе и крупнейшим производителем абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связке— отрезные и зачистные круги, абразивный инструмент на гибкой основе — шлифовальная шкурка и изделия из нее. Качественная продукция востребована в автомобильной, авиационной промышленности и металлургии в нашей стране и странах СНГ.





В начале апреля на площадке международной выставки в Минске «Металлообработка-2023», которая считается ведущим форумом машиностроения, волжане продемонстрировали самые передовые разработки в области абразивного инструмента и огнеупорных изделий. В мероприятии приняли участие все ведущие компании и производители промышленного оборудования и производственных технологий.





Не менее важным стало участие ОАО «ВАЗ» в международной выставке комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства «UMIDS-2023» в Краснодаре. Больше 300 участников из разных регионов России и других стран представили готовую продукцию и полный спектр материалов для производства.





Специалисты Волжского абразивного завода провели переговоры с производителями станков и мебели и торгующими организациями, смогли оценить конъюнктуру рынка производственных предприятий по абразивному инструменту на гибкой основе и наметить перспективы роста в этом направлении.

Самыми масштабными стали международная строительная выставка в Бишкеке «KyrgyzBuild 2023» и крупнейшая выставка промышленности «Металлообработка-2023» в Москве. Волжский абразивный завод смог не только продемонстрировать свою продукцию, но и провести сравнительные испытания с изделиями других производителей.





– Наши отрезные круги подтвердили свою стойкость и мягкость реза, после которого поверхность осталась без прижогов, — отметил инженер-испытатель абразивного завода Даниил Дуденков, – С этими и другими нашими инновационными продуктами мы будем и дальше покорять не только российский, но и международный рынок. А участие в подобных мероприятиях помогает рассказать о наших возможностях и ассортименте всем крупным компаниям и партнерам.





Весенние выставки завершил строительный «Батл мастеров 2023» в Волгограде. Ежегодно здесь представляют новинки, мастер-классы и лайфхаки ведущие компании отрасли, известные спикеры и блогеры. Волжский абразивный завод традиционно участвует в экспозиции и представляет абразивный инструмент. Стенд ВАЗа пользуется популярностью у мастеров, которые выбирают практичные решения для ежедневной работы: строительства и ремонта. Выставка дает возможность производству демонстрировать новые разработки абразивного инструмента широкому кругу мастеров и получить обратную связь из первых уст.





- Волжский абразивный завод является одной из визитных карточек Волгоградской области. Поэтому, конечно, наш родной регион всегда для нас будет на первом месте – здесь мы растем, развиваем свое производство и можем принимать участие в таких экспериментах. Они помогают услышать мнение о нашей продукции от тех, кто непосредственно работает с ней каждый день. Для нас это важно, - пояснил начальник управления маркетингом и продажами Сергей Герман.

Продукция Волжского абразивного завода доступна не только крупным оптовикам, сегодня ее можно купить и в розницу, как профессиональным мастерам, так и любителям. Для бытовых нужд завод производит отрезной инструмент, зачистные круги, круги из шлифовальной шкурки, шлифовальные бобины и листы.

Продукция «ВАЗ» уже представлена в сети розничных магазинов «Leroy Merlin» и интернет-площадке - «Все инструменты». Благодаря своим специалистам, внедрению новых технологий и развитию сотрудничества с крупными партнерами, предприятие не останавливается на достигнутом и продолжает наращивать темпы производства.

Дальше завод планирует развивать сеть розничных магазинов в Волгоградском и других регионах и зайти в профильные розничные сети, например, «Добрострой» и «ОБИ», а также расширить ассортимент на маркетплейсах.





Видео: ОАО «ВАЗ»

Познакомиться с ассортиментом и приобрести продукцию завода в розницу можно в торгово-выставочном центре от Волжского абразивного завода: г. Волжский, пл. Труда, 19. Телефон: +7 (902) 387–74–09.

Также можно заказать через официальный интернет-магазин завода Shop.vabz.ru или приобрести продукцию оптом через официальный сайт Vabz.ru.

Фото: ОАО «ВАЗ»