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Дубай хиллз: жилые комплексы для покупки недвижимости

Полезно знать 06.06.2023 17:34
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06.06.2023 17:34


ОАЭ – сказочная страна с большими возможностями и перспективами карьерного роста. Тысячи людей ежегодно выбирают главный центр туризма  – Дубай для постоянной жизни и создания семьи под палящим солнцем. Красота города раскрывается не только в дорогих машинах, но и в культурном наследии, которое хранит великие тайны, незримые для человеческих глаз. Постоянное строительство привлекает туристов и инвесторов со всего мира.
Многообразие жилья на рынке Дубая удивит даже опытного инвестора: виллы необычных форм, жилые комплексы разного дизайна и планировки, а также таунхаусы и частные резиденции, которые хранят в себе множество секретов. Квартиры в Дубай Хиллз, ОАЭ доступны, как местному населению, так и приезжим. Средняя стоимость жилья в Объединённых Арабских Эмиратах – 20 миллионов рублей. Рассказываем, какие жилые комплексы являются благоприятными для покупки жилья и какие планировок есть на рынке недвижимости Эмиратов.
Acacia
Жилой комплекс представлен в виде трёх корпусов и вмещает в себя более 450 апартаментов. Основной вид жилья – апартаменты с одной и до трех спален.
Особенности: общая терраса, зона коворкинга, спортзал, парковка, двор для прогулок, бассейн и различный персонал.
Стоимость жилья начинается от 25 миллионов рублей.
Green Square
ЖК расположен вблизи бизнес-центра и красивых достопримечательностей города. Основной вид жилья – апартаменты класса люкс.
Квартиры в комплексе выполнены с светлых тонах. Основной стиль: модерн.
Преимущества: общая зона барбекю, датская комната и игровая площадка, парк для бега и теннисный корт, сад, спортзал, большой бассейн во дворе.
Стоимость за апартаменты начинается от 35 миллионов рублей.
Elvira
Жилой комплекс находится на стадии строительства, но на сегодняшний день уже больше половины жилья куплены. Компания застройщиков представит: таунхаусы, дуплексы и апартаменты.
Спокойные тона интерьера, спортзал, зона барбекю, бассейны, а также парки и террасы будут радовать постоянных жильцов.
Типы жилья в ОАЭ
Жильё в ОАЭ разнообразно. Так апартаменты включают в себя одну комнату, санузел и кухню или до 4 комнат, санузел, кухню и гардеробную.
Планировка вилл может быть непредсказуема. К примеру, стандартные виллы состоят из 3 спален, гостевой, кабинета, гардеробной, спортзала и зоны для хранения вещей.
Таунхаусы и дуплексы имеют стандартные планировки.
Какой минимум необходим для покупки жилья в ОАЭ
Инвесторы со всего мира выбирают Дубай для вложения своего капитала. Основные преимущества  –  постоянный поток туристов и небольшой старт для покупки. Так, стоимость апартаментов в хорошем ЖК начинается от 7.5 миллионов рублей, а достойную виллу можно приобрести за 35 миллионов рублей.
Поиск жилья – сложная задача, но специалисты AX Capital проконсультируют вас в вопросе выборе участка и помогут собрать необходимые документы для покупки.
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