Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериала





Сценой для виртуального выступления балерины становится самая распространенная в стране купюра. На билете Банка России достоинством 100 рублей изображен один из главных символов страны — Большой театр. Достаточно зайти на сайт smotribalet.ru и навести камеру на здание театра на купюре, чтобы из ниоткуда возник прекрасный танец. Это первый опыт видеосервиса Wink («Ростелеком») по использованию технологий дополненной реальности (AR/VR) для продвижения контента.

Танец в дополненной реальности исполнила артистка балетной труппы Большого театра Анита Пудикова, которая стала широко известна благодаря участию в создании популярной фантастической компьютерной игры.

— Мне нравится, когда балет и технологии объединяются. Такие проекты позволяют заинтересовать молодых зрителей, привлечь широкую аудиторию и открывают новые перспективы для творчества и искусства, — считает Анита.

Виртуальный перфоманс продолжает серию акций в поддержку драмы «Балет» (18+) от Wink Originals. Производством сериала занимались «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия». Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.

Совсем недавно москвичи и гости города могли наблюдать необычную акцию в самом центре столицы: в витринах исторического здания на Кузнецком мосту три майских вечера показывали настоящий балет. А теперь прикоснуться к искусству можно в любом месте, где есть смартфон, доступ в интернет и возможность расположить 100-рублевую купюру.

— Создавая эти проекты, мы хотели дать самой широкой аудитории возможность соприкоснуться с балетом в нестандартном и высокотехнологичном формате. Мы всегда стремимся к тому, чтобы знакомство с контентом Wink было для зрителя интересным и необычным, затрагивало его эмоции, — отметила директор по маркетингу массового сегмента «Ростелекома» Юлия Решетова.

Виртуальный танец, как и сериал, показывает парадную и обратную, темную сторону искусства. Чтобы дать зрителям возможность рассмотреть выступление со всех сторон и запечатлеть все изящество движений балерины, была использована технология волюметрик-съемки. С помощью системы из 56 камер машинного зрения и специального программного обеспечения было получено трехмерное изображение балерины в движении, что позволило передать мельчайшие детали пластики и даже мимику.

Технологическими партнерами проекта выступили СберМаркетинг и AR/VR Лаборатория Сбера, которые являются разработчиками и владельцами единственной в России волюметрик-студии.

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