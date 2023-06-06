



К 125-летию на заводе в Краснооктябрьском районе появился новый арт-объект площадью 410 квадратных метров.

Яркое художественное произведение воплотило в себе дух и 125-летнюю историю «Красного Октября». Граффити стало не только украшением завода, но и символом его развития и процветания.

Воплощение эскиза заняло у художников три недели, потребовалось почти 1000 литров краски. В работе использованы бордовый, бежевый и другие фирменные монохромные цвета, для красочности передачи производственного процесса – огненные, стальные, темно-коричневые оттенки.





Изображенный процесс плавки стали в печи служит напоминанием о производственных достижениях и лидерских позициях предприятия на рынке, символизирует непростой труд заводчан-краснооктябрьцев. Благодаря слаженной работе металлургов «Красный Октябрь» наращивает производственные мощности, обеспечивая качественной продукцией потребителей.

В композицию юбилейного граффити вошли еще два тематических рисунка с лозунгом «Сталь, закаленная временем» – они разместились на расположенных рядом с цехом объектах. Общая площадь рисунка составляет 241 кв.м.

Волгоградский металлургический завод в ноябре 2023 года празднует 125-летие со дня запуска первой печи. Старт праздничным мероприятиям будет дан в День металлурга.

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