Как купить недвижимость в Испании

Полезно знать 06.06.2023 12:14
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06.06.2023 12:14
Вы решили заняться инвестициями в недвижимость? Или планируете переезд на ПМЖ за рубеж? Планируете купить квартиру в Кальпе и других районах Испании? Воспользуйтесь нашими рекомендациями.
Шаги к осуществлению сделки:
1. Поиск риэлтора.
2. Выбор жилья. Россияне, в связи со сложившейся ситуацией, купить жилье могут, не выезжая из страны. Предложения от застройщиков и агентств недвижимости доступно на сайте https://spain-real.estate/ru/.
3. Составление предварительного договора и внесение залога. Документ содержит информацию об объекте недвижимости, обязательствах продавца. Залог продавцу составляет от 3 до 6 тысяч евро. Тем самым вы бронируете жилье, которое хотите купить.
4. Регистрация номера налогоплательщика. Номер иностранного налогоплательщика (NIE). понадобится для регистрации квартиры и открытия счета. Эту процедуру можно выполнить в Москве через консульство. С собой надо иметь оригинал и ксерокопию всех страниц паспорта, две фотографии, квитанцию об уплате государственной пошлины (около 10 евро) и заполненную анкету определенного образца.
5. Открытие счета в банке. Следующим этапом вы открываете счет в испанском банке, на который впоследствии перечисляете средства.
6. Подписание договора купли-продажи и регистрация. Сделка купли-продажи обязательно проходит проверку у нотариуса. Это гарантирует ее безопасность. Если стороны удовлетворены всеми пунктами договора, нотариус делает запрос в Реестр собственности и блокирует объект. Покупатель отдает продавцу банковские чеки на сумму стоимости недвижимости за минусом залога, а продавец – ключи, документы на недвижимость и квитанции об уплате налогов и внесении коммунальных платежей. Нотариус получает на руки чек на предварительно рассчитанную сумму налогов и сборов, затем он направляет оригинал договора в реестр, где его ещё раз проверят и зарегистрируют права нового собственника.
Открыть счет в испанском банке – рассказываем как
Для этого нужны: загранпаспорт, документ, подтверждающий доходы, справка с места работы о должности и заработной плате.
Счет открывается после присвоения NIE. Если вы его открыли раньше, то в течение 15 дней нужно будет предоставить номер в банк. Если вы хотите открыть два счета, для супруга и супруги, это возможно. Нужно только принять во внимание, что второй счет без номера налогоплательщика не будет активен на снятие, а только на перевод средств.
Подтверждение дохода не обязательно должно исходить из справки о получении заработной платы. Возможно, вы продаете жилье или машину. Это подойдет.
Как оплатить покупку
Есть несколько способов:
• перевести деньги с российского счета онлайн или в отделении банка;
• отправить средства родственнику, проживающему за рубежом;
• расплатиться кэшем. Учтите, что есть ограничения на ввоз наличных – максимум 10 тыс. долларов на одного человека. Если вы совершаете сделку удаленно, есть возможность оформить доверенность на другого человека.
Испанская недвижимость – лакомый кусочек для многих иностранцев. Пенсионерам нравится приезжать в солнечную страну для поддержания здоровья. Выбор недвижимости в Испании можно начать уже сегодня: ознакомиться с ценами и сравнить их по регионам.
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