Как купить недвижимость в Испании

Полезно знать 06.06.2023 12:14
0
06.06.2023 12:14
Вы решили заняться инвестициями в недвижимость? Или планируете переезд на ПМЖ за рубеж? Планируете купить квартиру в Кальпе и других районах Испании? Воспользуйтесь нашими рекомендациями.
Шаги к осуществлению сделки:
1. Поиск риэлтора.
2. Выбор жилья. Россияне, в связи со сложившейся ситуацией, купить жилье могут, не выезжая из страны. Предложения от застройщиков и агентств недвижимости доступно на сайте https://spain-real.estate/ru/.
3. Составление предварительного договора и внесение залога. Документ содержит информацию об объекте недвижимости, обязательствах продавца. Залог продавцу составляет от 3 до 6 тысяч евро. Тем самым вы бронируете жилье, которое хотите купить.
4. Регистрация номера налогоплательщика. Номер иностранного налогоплательщика (NIE). понадобится для регистрации квартиры и открытия счета. Эту процедуру можно выполнить в Москве через консульство. С собой надо иметь оригинал и ксерокопию всех страниц паспорта, две фотографии, квитанцию об уплате государственной пошлины (около 10 евро) и заполненную анкету определенного образца.
5. Открытие счета в банке. Следующим этапом вы открываете счет в испанском банке, на который впоследствии перечисляете средства.
6. Подписание договора купли-продажи и регистрация. Сделка купли-продажи обязательно проходит проверку у нотариуса. Это гарантирует ее безопасность. Если стороны удовлетворены всеми пунктами договора, нотариус делает запрос в Реестр собственности и блокирует объект. Покупатель отдает продавцу банковские чеки на сумму стоимости недвижимости за минусом залога, а продавец – ключи, документы на недвижимость и квитанции об уплате налогов и внесении коммунальных платежей. Нотариус получает на руки чек на предварительно рассчитанную сумму налогов и сборов, затем он направляет оригинал договора в реестр, где его ещё раз проверят и зарегистрируют права нового собственника.
Открыть счет в испанском банке – рассказываем как
Для этого нужны: загранпаспорт, документ, подтверждающий доходы, справка с места работы о должности и заработной плате.
Счет открывается после присвоения NIE. Если вы его открыли раньше, то в течение 15 дней нужно будет предоставить номер в банк. Если вы хотите открыть два счета, для супруга и супруги, это возможно. Нужно только принять во внимание, что второй счет без номера налогоплательщика не будет активен на снятие, а только на перевод средств.
Подтверждение дохода не обязательно должно исходить из справки о получении заработной платы. Возможно, вы продаете жилье или машину. Это подойдет.
Как оплатить покупку
Есть несколько способов:
• перевести деньги с российского счета онлайн или в отделении банка;
• отправить средства родственнику, проживающему за рубежом;
• расплатиться кэшем. Учтите, что есть ограничения на ввоз наличных – максимум 10 тыс. долларов на одного человека. Если вы совершаете сделку удаленно, есть возможность оформить доверенность на другого человека.
Испанская недвижимость – лакомый кусочек для многих иностранцев. Пенсионерам нравится приезжать в солнечную страну для поддержания здоровья. Выбор недвижимости в Испании можно начать уже сегодня: ознакомиться с ценами и сравнить их по регионам.
Реклама. ООО “»Бизнес Капитал»
erid:4CQwVszH9pUhpmgLrtX
Смс-рассылки: для чего они бизнесу04.06.2023 13:10
Полезно знать 04.06.2023 13:10
Выбираем цветы для Весов в 2023. Советы от Флорист.ру31.05.2023 08:45
Полезно знать 31.05.2023 08:45
Отели в Анапе переходят на all inclusive*22.05.2023 18:05
Полезно знать 22.05.2023 18:05
Как продать франшизу05.05.2023 10:08
Полезно знать 05.05.2023 10:08
Экологический заряд: GP и «Перекрёсток» принимают использованные батарейки от покупателей19.04.2023 10:07
Полезно знать 19.04.2023 10:07
Как быстро получить кредит под залог автомобиля?14.04.2023 14:57
Полезно знать 14.04.2023 14:57
Чем кормить питомца? Выбираем Royal Canin11.04.2023 14:21
Полезно знать 11.04.2023 14:21
Как закачать музыку на устройство31.03.2023 09:17
Полезно знать 31.03.2023 09:17
«Не закапываем их в огороде»: где в Волгограде примут старые батарейки30.03.2023 11:01
Полезно знать 30.03.2023 11:01
Обзвонить всех и сразу: как бизнесу помогают сервисы автообзвона22.03.2023 10:39
Полезно знать 22.03.2023 10:39
Гражданство стран восточной Европы: где проще получить второй паспорт22.03.2023 10:25
Полезно знать 22.03.2023 10:25
«Чебурашка» уже в онлайн-кинотеатре16.03.2023 09:21
Полезно знать 16.03.2023 09:21
8 моментов, которые нужно знать до переезда за границу04.03.2023 16:42
Полезно знать 04.03.2023 16:42
Как выбрать угловой диван-кровать для сна и отдыха21.02.2023 17:14
Полезно знать 21.02.2023 17:14
Россияне рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными20.02.2023 10:28
Полезно знать 20.02.2023 10:28