ТМК создает экспериментальную карбоновую ферму на ВТЗ

Общество 06.06.2023 12:08
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06.06.2023 12:08
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приступила к созданию на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК, исследовательской площадки в рамках климатического проекта по организации карбоновых ферм на промышленном предприятии.
На специально выделенном участке в течение недели высадили более четырех тысяч черенков тополей. Эти растения способны эффективно поглощать углекислый газ и другие парниковые газы, влиять на обмен СО2 с атмосферой, очищать почву и подземные воды.
В течение двух последующих лет экологи ВТЗ и ТМК вместе с научным сообществом будут исследовать приживаемость и выживаемость саженцев, интенсивность роста, анализировать изменения состава почвы, теплового и углеродного баланса. В дальнейшем на базе экспериментальной площадки планируется создать полномасштабную карбоновую ферму.
-Реализация пилотного климатического проекта по созданию карбоновой фермы – уникальный научный опыт и практика на пути к экологическому балансу. ВТЗ как крупнейший природопользователь Волгоградского региона реализует масштабные экологические проекты, улучшает показатели собственного производства, способствует экологическому просвещению, обсуждению и внедрению региональных природоохранных инициатив. Ранее мы уже высадили на заводе саженцы павловнии – растения, способного с высокой эффективностью поглощать углекислый газ, и сегодня поддерживаем проведение на территории завода исследования по секвестрации СО2 из атмосферы растениями в условиях засушливого климата степной зоны, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В высадке карбоновой фермы приняли участие порядка 300 работников всех структурных подразделений завода, члены общественного экологического совета и совета молодых трубников.
Проект реализуется совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии со стратегией ТМК в области устойчивого развития и в целях оценки возможности сокращения углеродного следа ВТЗ благодаря компенсационным проектам.
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