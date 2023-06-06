«Открытие Авто»: майский рынок автомобилей с пробегом порадовал стабильностью цен





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в мае 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Из топ-20 популярных моделей большинство машин отметились стабильностью в части стоимости – колебания цен по ним оказались в диапазоне плюс/минус 1-2%. «Выбился из тренда» всего один автомобиль – универсал Lada Largus, подорожавший за май на 5%. При относительной стабильной курса рубля и отсутствии политических потрясений характер такого же ценообразования может сохранится и в июне.

После довольно значимого, в диапазоне 6-9%, апрельского повышения цен на популярные модели вседорожников и седанов, майская стабильность прайс-листов не может не радовать. На подавляющее большинство автомобилей с пробегом, входящих в наш топ-20, цены менялись в очень незначительном коридоре – плюс/минус 1-2%.

Игроки авторитейла связывают это в первую очередь с относительной стабильностью курса рубля и объемов рынка. Единственным автомобилем-исключением, который не поддержал тренд, стал универсал Lada Largus (+5% за май и +18% за год). На АвтоВАЗе эта модель не выпускается уже более года. За счет импорта наш вторичный рынок тоже не имеет по ней пополнения. И даже технически родственная модель – Dacia Largus – практически не завозится в нашу страну. На зарубежных рынках восточной Европы этот вместительный универсал играет в бюджетном ценовом сегменте, а дорогая логистика и большие таможенные платежи сделали бы его импорт неконкурентоспособным.

В тройку наиболее подорожавших машин мая вошли также кроссовер Hyundai Creta (+2,1%) и седан Mercedes-Benz E-класса (+2,0%). Причем даже у них прибавка в абсолютных значениях не выглядит драматической (от 40 до 90 тысяч рублей). Продавцы этих машин, возможно, и хотели бы получать за свой товар бОльшие суммы, однако у Creta есть достаточно много конкурентов среди корейских моделей, которые везут к нам и «частники», и дилеры, а цены на немецкий седан у нас и так пока завышены. А по Mercedes-Benz E-класса вскоре ожидается появление на рынке нового поколения, на фоне чего модель прежней генерации неизбежно начнет терять в цене. Четыре вседорожника – Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Lada Niva Travel и Toyota RAV-4 - прибавили в цене 1-1,6%. Еще более близкой к нулю динамикой отметились Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson и два баварских седана третьей и пятой серий.

В отдельный список совсем немного подешевевших машин попали вседорожники Toyota LC Prado, Volkswagen Tiguan, седан Volkswagen Polo и два брата-близнеца – седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом Toyota едва ли будет дешеветь в дальнейшем: сила этого бренда в России традиционно бережет его от многих потрясений и финансовых потерь. А вот средняя цена «трехлеток» Tiguan, произведенных еще в Калуге, опять опустилась ниже трех миллионов рублей и, возможно, еще снизится.

То же самое можно сказать о Volkswagen Polo. Многих прежних поклонников этой немецкой марки пугают проблемы с поставками запасных частей из Европы. Аналоги с китайского рынка есть, но в большинстве они не всегда совместимы с тем, что продавал у нас официальный дистрибьютор.

В свою очередь цена на свежие «Солярисы» и «Рио» едва ли будет падать ниже 1,4-1,5 миллиона рублей. Эта ниша так и не начала пока заполняться «китайцами», а с запасными частями на «корейцев» проблем традиционно меньше, чем на «немцев».

Также нужно отметить, что на нашем вторичном рынке еще есть несколько моделей, которые можно купить дешевле, чем год назад, когда цены по многим автомобилям находились на пике своего роста после 24 февраля. Это BMW 3-серии (-7,3% к маю 22 г), Nissan Qashqai (-2,1%) и BMW X5 (-1%). По премиальным «немцам» такое ценовое позиционирование еще наверняка сохранится на несколько месяцев. А вот «трехлетний» Qashqai, который продают сегодня в среднем за 1,8 миллиона, может в ближайшее время подорожать. Ниша относительно недорогих компактных кроссоверов с надежным безнаддувным 2-литровым мотором постепенно пустеет. В целом при сохранении относительной стабильности курса рубля и отсутствии политических потрясений общий характер динамики цен мая наверняка сохранится и в июне.

Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за май 2023 г.





Источник данных: компания Haraba

* на рынке а/м до трех лет в Москве и Подмосковье.