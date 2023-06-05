ПСБ вышел на старт «ЗаБег.РФ»





В Волгограде при поддержке ПСБ 4 июня прошел VII Международный полумарафон «ЗаБег.РФ». В этот день во всех регионах России от Калининграда до Камчатки на старт синхронно вышли более 160 тысяч участников. В Волгограде в полумарафоне участвовало более 1500 спортсменов.

Участие в спортивном празднике традиционно приняла корпоративная команда Южного филиала ПСБ – сотрудники банка и члены их семей, самому младшему из которых – всего 5 лет.

— ЗаБег.рф – одно из самых популярных спортивно-массовых мероприятий в Волгограде. С каждым годом количество его участников растет, а значит, все больше жителей города самых разных возрастов вовлечены в спорт и здоровый образ жизни. Для ПСБ развитие массового спорта и его доступности – важное направление работы. Мы поддерживаем спортивные городские соревнования, совместно с Федерацией Баскетбола продолжаем реализацию проекта «ПСБ-Детям», в рамках которого в Волгограде и других городах России появились современные Центры уличного баскетбола. Активно развиваем корпоративный спорт – сотрудники Южного филиала занимаются в секциях волейбола и бега, — отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина

Полумарафон ЗаБег.РФ проводится с 2017 года и за это время стал одним из самых крупных беговых мероприятий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». В этом году к забегу присоединились столицы Армении, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Китая, где мероприятие состоялось под названием One Run.

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