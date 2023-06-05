Телеком

МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»

Телеком 05.06.2023 15:29
0
05.06.2023 15:29


Платформа «МегаФон Экология» признана лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Эксперты форума высоко оценили функционал решения, который позволяет промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды.
Решение МегаФона работает на базе технологии IoT (интернет вещей) – в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.
На базе платформы «МегаФон Экология» разработано и реализовано несколько продуктов, среди которых: мониторинг компонентов окружающей среды, контроль промышленных выбросов и сбросов; мониторинг воздуха рабочей зоны (контроль микроклимата). Также система может быть дополнена модулем мониторинга парниковых газов для реализации мероприятий по сокращению углеродного следа и обеспечения углеродной нейтральности территорий и деятельности предприятий, что соответствует основным критериям ESG – повестки.
С каждым годом потребности бизнеса в решенияхдля сохранения окружающей средырастут. Мы развиваем свои продукты с учетом современных вызовов и тенденций.Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса, — говорит Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона.  
Платформа «МегаФон Экология» является собственной запатентованной разработкой компании и включена в Реестр российского ПО. Используемое мониторинговое оборудование имеет необходимые сертификаты и свидетельства, в том числе о внесении в реестр средств измерений (ФГИС «Аршин»). 
Реклама. ПАО «МегаФон»
erid:4CQwVszH9pUhpfHiyQu

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.06.2023 17:38
Телеком 02.06.2023 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.06.2023 13:05
Телеком 02.06.2023 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.06.2023 11:41
Телеком 02.06.2023 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.06.2023 12:18
Телеком 01.06.2023 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2023 17:57
Телеком 31.05.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2023 14:23
Телеком 31.05.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2023 12:10
Телеком 31.05.2023 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2023 15:11
Телеком 29.05.2023 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2023 08:54
Телеком 29.05.2023 08:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2023 17:29
Телеком 25.05.2023 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2023 13:58
Телеком 25.05.2023 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2023 12:42
Телеком 25.05.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2023 19:53
Телеком 24.05.2023 19:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2023 19:14
Телеком 23.05.2023 19:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2023 10:47
Телеком 23.05.2023 10:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:16
Волгоградский «Ротор» на год продлил контракт с Алексеем СтукаловымСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом дворовая собака напала на 10-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:48
В Калаче-на-Дону неизвестный метнул зажигательную смесь в машину главы ОГИБДД Валерия КалайдыСмотреть фотографии
15:34
Житель Кубани пытался вывезти за границу награды Российской империиСмотреть фотографии
15:29
МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»Смотреть фотографии
15:01
Под Волгоградом сотрудник автомойки отмыл и угнал чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:26
Бахчевод в Волгоградской области нанес химикатами ущерб природе на 309 млн рублейСмотреть фотографии
14:20
«Ростелеком» открывает программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузовСмотреть фотографии
14:04
15 лет вместе: в Волгограде жителям ЖК «Новый Свет» подарили парклет и устроили праздникСмотреть фотографии
13:39
«Боимся смотреть это видео»: родители рассказали о состоянии сбитого «Нивой» волгоградского школьникаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде контролеры сдали полиции находившуюся в розыске воровкуСмотреть фотографии
13:01
Вице-премьер Абрамченко увидела эффект от оздоровления поймы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
«На берегу лежала одежда»: в реке Терса Волгоградской области утонул 60-летний мужчинаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде преподавателя университета обвиняют в 27 эпизодах мошенничестваСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде промышленный гигант поделился опытом экомодернизацииСмотреть фотографии
12:07
Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию лекарствСмотреть фотографии
11:50
Губернатор Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУСмотреть фотографии
11:26
Детям в Котельниково подарили бесплатное представление Волгоградского ТЮЗаСмотреть фотографии
11:03
СК в Волгограде выясняет личность найденного мертвым мужчиныСмотреть фотографии
10:57
Количество довольных зарплатой работников выросло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом сельскую власть озадачили бесхозяйным скотомогильникомСмотреть фотографии
10:24
В детском центре «Рассвет» в Даниловском районе Волгоградской области началась первая сменаСмотреть фотографии
10:16
Клещи заразили четверых волгоградцев болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом 44-летняя женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителяСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом уничтожают расплодившуюся возле хуторов саранчуСмотреть фотографии
09:23
«Неделю нечем дышать»: для спасения тонущего в нечистотах города вызвали спецтехнику из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом на танкодроме обкатывают новый Т-90АСмотреть фотографии
08:41
«Новая жизнь — новый свет»: в Волгограде завершили строительство уникального жилого комплексаСмотреть фотографии
08:19
Волгоградский «Ротор» закончил сезон второй лиги на третьем местеСмотреть фотографии
07:59
Отпуск в кредит выбирают трое из 100 волгоградцевСмотреть фотографии
 