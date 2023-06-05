Банк Уралсиб предлагает приём быстрых платежей в «1С»

Экономика 05.06.2023 13:32
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05.06.2023 13:32
Бизнес-клиенты Банка Уралсиб могут подключить оплату товаров и услуг в программных продуктах «1С» по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).
Сервис позволяет принимать платежи от покупателей без эквайрингового терминала, для оплаты нужен только смартфон с мобильным приложением банка. Деньги на расчетный счет продавца зачисляются моментально, а комиссия за переводы ниже, чем за эквайринг – от 0,2 до 0,7%*. Кроме того, СБП работает круглосуточно и без выходных, что позволяет бизнесу работать без перебоев.
Юридические лица и предприниматели, работающие в «1С», могут настроить оплату в Уралсибе несколькими способами:
• Динамический QR-код – выводится на экран монитора, дисплей покупателя на кассе или можно распечатать его на счёте. Такой код содержит всю информацию о платеже, покупатель только подтверждает оплату.
• Кассовый QR-код – статический QR-код (распечатанное изображение), который покупатель сканирует в момент продажи, видит в мобильном приложении своего банка сумму покупки и производит оплату.
После того, как покупатель оплатил товар по QR-коду, информация о платеже передаётся в систему «1С». Печать кассового чека и отправка фискальных данных в налоговую происходит автоматически.
Чтобы начать работу с бесконтактными платежами, клиенту банка необходимо подключиться к СБП в Уралсибе и настроить опцию в системе «1С». В настоящее время функционал доступен в таких программных продуктах «1С» как: «1С:Розница 8», «1С:РМК», «1C:Бухгалтерия 8», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:УНФ», «1С:Садовод», «1С:Гаражи», «1С:ERP Управление предприятием», «1C:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация». Перечень программ будет расширен.
Узнать подробнее о приеме оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16. Настройка и поддержка подключения опции в программных продуктах «1С» – на сайте платформы «1С:Предприятие».
*Согласно тарифам СБП, в зависимости от вида деятельности
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