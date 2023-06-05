Общество

«Ростелеком» открывает программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов

Общество 05.06.2023 14:20
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05.06.2023 14:20


«Ростелеком» запускает оплачиваемую стажерскую программу с гибким графиком «Твоя первая» для будущих специалистов в 30 городах присутствия компании. Пройти стажировку в команде национального интегрированного провайдера цифровых услуг и решений смогут выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры 2021–2025 годов.  
В отличие от бесплатной производственной практики, которая длится 2-4 недели, часто носит формальный характер и не предполагает выбора места прохождения, стажировка предоставляет инициативным молодым людям мотивированный выбор компании для получения реального рабочего опыта. Программа, которую запускает «Ростелеком», — это шесть месяцев оплачиваемой работы над реальными задачами бизнеса и возможность остаться в команде, чтобы строить карьеру в высокотехнологичной отрасли.
Программа стажировок «Твоя первая» охватывает десять ключевых направлений работы компании:
• администрирование бизнес-процессов;
• аналитика;
• закупки;
• ИТ;
• маркетинг;
• продакт-менеджмент;
• строительство и эксплуатация сетей;
• управление персоналом;
• экономика и финансы;
• юриспруденция.
Студентов и выпускников вузов, успешно прошедших отбор на программу, ждет гибкий рабочий график (20 часов в неделю и возможность совмещать программу с учебой) и заработная плата, размер которой зависит от региона и направления. За каждым стажером будет закреплен опытный наставник. Развивать свои навыки будущие специалисты смогут и с помощью нескольких сотен онлайн-курсов в корпоративном университете «Ростелекома» и электронной библиотеки с обширным каталогом бизнес-литературы. Кроме того, им будет доступна подписка на видеосервис Wink и целый ряд бонусов, которые компания предоставляет действующим сотрудникам.
Мы очень ценим молодых специалистов и уделяем много внимания работе с молодежью. Благодаря новой стажерской программе мы рассчитываем привлечь в команду талантливых молодых людей, которые, возможно, еще не рассматривали «Ростелеком» как потенциальное место для старта карьеры. Теперь у них есть возможность подключиться к работе над интересными проектами национального масштаба и получить не только опыт, но и оффер на работу в большой профессиональной команде. При этом важно, что программа включает не только чисто технические или ИТ-направления, но и другие критичные для любого бизнеса функции, — отметила Юлия Терещенко, директор по стратегическим программам HR «Ростелекома».
Чтобы попасть на оплачиваемую стажировку в «Ростелеком», кандидатам необходимо до 22 июня 2023 года включительно зарегистрироваться и оставить заявку на сайте first.rt.ru. После этого начнется отбор участников, который состоит из трех этапов: онлайн-тестирование, телефонное интервью и собеседование с будущим руководителем. Всего в программу попадут более 150 стажеров, которые приступят к работе в конце июля 2023 года. По окончанию стажировки лучших пригласят в команду, чтобы развивать цифровые технологии для всей страны уже в качестве полноценных сотрудников компании.
Подробная информация о программе стажировки и городах участия — на сайте first.rt.ru.
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