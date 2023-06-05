15 лет вместе: в Волгограде жителям ЖК «Новый Свет» подарили парклет и устроили праздник





В Волгограде с блеском и шумом завершили первый в Волгограде проект комплексного освоения территории «Новый Свет» в Советском районе. Прощание застройщика – компании «Синара-Девелопмент» со ставшими уже родными объектами и людьми совпало с Международным днем защиты детей. Для жителей устроили шоу с различными активностями и салютом, а также презентовали оригинальную зону отдыха.

— Мы родом с Урала, но за 15 лет присутствия в городе-герое Волгограде он стал для нас второй родиной, — обратился к жителям современного ЖК генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. — Сам по себе проект «Новый Свет» уникален тем, что немногим строителям доводится открывать комплекс освоения территории и видеть его конечное проектное воплощение. Когда-то здесь был пустырь, а теперь — гуляют мамы с колясками. Хочется поздравить вас, дорогие жители, с праздником, с Днем защиты детей, берегите своих малышей. А в честь завершения нашего проекта мы приготовили вам подарок.

Буквально через пару минут задрапированное красной тканью сооружение из дерева во дворе одного из домов, показали изумленным горожанам.





Теперь от волгоградского зноя можно будет укрыться в тени парклета — стильная и экологичная зона отдыха с удобными скамейками и песочницей, судя по одобрительным возгласам и аплодисментам, пришлась по душе местным жителям.

Со сцены зазвучала музыка. И пока взрослые медленно, но верно вспоминали танцевальные па, двигаясь в такт знакомых хитов, малыши буквально за пару минут учились делать воздушного змея, и с нескрываемым удовольствием запускали его в небо.





Рядом неожиданно пробежал… единорог, точнее девушка в ростовом костюме сказочного животного. От желающих сделать фото не было отбоя.





Кого-то привлекали раскраски в человеческий рост, другие играли в гигантские шашки на траве или управляли роботами. Победа в каждой активности значила только одно — счастливчик получал сладкий подарок или напиток.

Софья вместе с сыном делала селфи на фоне сцены, где ведущий проводил очередной конкурс после выступления брейкдансеров с разноцветными фаерами. Жительница ЖК «Новый Свет» признается, что они с мужем приобрели квартиру в новом микрорайоне на очень выгодных условиях.





— Купили в 2020 году, через год доделали ремонт и переехали. Приобрели жилье очень выгодно. Проходила акция от застройщика, мы успели и не пожалели. Нам сам по себе понравился район, здесь тихо и уютно. Посмотрели на дома, квартиры, планировку, оценили инфраструктуру. Ходим в садик, который совсем рядом через дорогу. Скоро планируем второго ребенка, — делится планами жительница одной из высоток.

По ее словам, их новая евротрешка достаточно уютная, с кухней-гостиной и выходом на две стороны дома.

— Все в квартире организовали под себя, места хватает. У нас есть балкон и действительно огромная лоджия, — хвастается Софья.

Вскоре на сцену под песни из мультфильмов стали выходить победители конкурса рисунков «Мой любимый район — «Новый Свет». В творческом соревновании принимали участие дети от трех лет. Проигравших в этот день не было.





На мягких грушах под светящимися от ярких лампочек деревьями отдыхали уставшие, но довольные волгоградцы. Многие пришли на праздник всей семьей. Не стали исключением молодые родители Семен и Нина.





— Мы сначала жили в пятиэтажке, — начал Семен.

— В студии, — добавила его очаровательная супруга.

— Потом расширились — ребенок родился.

— В этом доме, — показывает на новостройку Нина, — уже стали продавать квартиры. Мы сразу взяли.

По словам Семена, хорошее подспорье для семьи — расположенный рядом садик.

— Мы пока в него не ходим, но уже планируем (улыбается). Район уютный, здесь чисто. Управляющая компания нас устраивает, — говорит мужчина.

Нина добавляет, что после крошечной студии просторная двушка кажется просто раем.

— Нас все устраивает. Две комнаты, общая площадь квартиры около 50 «квадратов». Каждый раз с нетерпением возвращаемся в свое родное гнездышко, — не скрывает эмоции мама в декрете.

Аквагрим, игра-бродилка, кроссбукинг — каждый мог найти себе занятие по душе. Кто-то снова вспоминал детство, участвуя в веселых конкурсах на сцене. Взрослые солидные дяди пели и танцевали, будто вчерашние школьники.

Семья Артема — машиниста тепловоза — справила новоселье в ЖК «Новый Свет» в 2019 году.





— Понравился Советский район. Здесь спокойно, для детей есть площадки, много места для прогулок. Сетевые магазины в шаговой доступности, аптеки опять же. Никуда не нужно ездить. Рядом институт. Когда дети подрастут и надумают поступать, все будет рядом, — рассуждает житель новой высотки.

По словам супруги Артема, огромный плюс — расположенный рядом детский сад.

— Мы пока еще маленькие (смотрит на ребенка в коляске), но скоро подрастем и тогда пойдем. Будет очень удобно, садик прямо во дворе, — рассказывает женщина. — У нас пока однокомнатная квартира, но она большая и нам нравится планировка. Раньше мы жили в поселке Максима Горького в «хрущевке», кухня была крохотной, не протолкнуться. Здесь все по-другому.

Артем поддерживает супругу и говорит, что переезжать отсюда в будущем они не намерены. Планируют расширяться и брать квартиру побольше.

Ближе к вечеру «Синара-Девелопмент» приготовила гостям праздника еще один сюрприз.





Ровно в 20.30 небо разрисовали вспышки салюта, ставшего красочным завершением теплого и доброго прощания. Но, как известно, каждое расставание ведет к чему-то большему. «Новый Свет» — навстречу яркой жизни.

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