Экономика

«Новая жизнь — новый свет»: в Волгограде завершили строительство уникального жилого комплекса

Экономика 05.06.2023 08:41
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05.06.2023 08:41


В Волгограде более 4000 человек выбрали себе квартиры в современном ЖК «Новый Свет». Жилье общей площадью 120 000 квадратных метров возвели с нуля в Советском районе. Работы стартовали в 2012 году, и сегодня ЖК представляет собой буквально отдельный микрорайон из 14 домов разной этажности с развитой инфраструктурой.  
Сегодня у нас такой одновременно и радостный, и грустный повод. Мы закончили проект комплексного освоения территории под названием «Новый Свет», а это 120 000 квадратных метров жилья. Реализовывали проект больше 10 лет. Немножко грустно, честно говоря, потому что мы как-то приросли к этой площадке, — поделился эмоциями от проделанной работы гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. — Вообще этот комплекс уникальный. Немногим строителям удавалось открывать и одновременно закрывать проект такого уровня. Мне вот посчастливилось. Я еще помню, как на этом месте был пустырь, какие-то свалки, а сейчас здесь один из лучших, наверное, жилищных комплексов в городе-герое Волгограде.

Первые новоселы въехали в свои квартиры в июне 2013 года. Комплекс по улице Малиновского «прирос» четырьмя домами, в которых расположены больше 400 квартир. «Новый Свет» стал в Волгограде первым реализованным проектом комплексного освоения территории. Общий объем инвестиций в строительство составил 4,9 миллиарда рублей. 
На территории нового ЖК есть все для комфортной жизни и полноценного отдыха. Детский сад, ледовый каток, игровые площадки, супермаркеты, аптеки. Также в районе расположены студии красоты, пункты маркетплейсов и стоматологический центр.      
Меня радуют мамы с колясками, неспешно прогуливающиеся по дорожкам. Ведь ЖК это не только осмысленная архитектура и продуманные инженерные решения. Когда видишь, что, благодаря твоему труду, какая-то семья решилась на расширение, там появляются жители, новая жизнь — новый свет, это на самом деле здорово. Каждый раз, когда наша команда прилетает в Волгоград, мы стараемся посещать наш комплекс. Надо, не надо, просто заезжаем посмотреть. Отлично на самом деле получилось, — отметил Тимур Уфимцев. 

И это не удивительно, потому что «Синара-Девелопмент» создала для жителей района максимально комфортную среду. Зонирование территорий, разумное сочетание общественных и коммерческих площадей, актуальные планировки и строительные решения — все это было оценено по достоинству не только счастливыми новоселами, но и экспертами отрасли. «Новый Свет» дважды становился призером самой масштабной в России премии жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК».
Компания-застройщик намерена и дальше развивать в Волгограде свой бизнес, так как видит перспективы строительного рынка региона. 
На сегодня в работе три жилых комплекса: 19-этажный Level UP на стилобате (общий цоколь, соединяющий сразу несколько зданий, — прим. ред.) на улице Селенгинской, 7 в центре города, два 23-этажных дома ЖК «Университетский» на улице имени Петровского, 4А и проектирование дома по улице Полоненко, 12 (старт строительства — 2024 год). По объему текущего строительства «Синара-Девелопмент» входит в топ-5 застройщиков Волгоградской области.
Компания давно зарекомендовала себя как надежный и перспективный партнер. Регионы присутствия: Екатеринбург и Свердловская область, Волгоград, Карачаево-Черкесия, Сочи. Среди реализованных такие объекты, как горный курорт «Архыз», стадион «Екатеринбург-Арена», деревня Международного фестиваля университетского спорта.
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент»
Проектная декларация на https://наш.дом.рф/ 
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