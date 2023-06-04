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Смс-рассылки: для чего они бизнесу

Полезно знать 04.06.2023 13:10
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04.06.2023 13:10


В век информационных технологий одним из популярных способов предоставления информации клиентам является смс-рассылка. Это короткое сообщение, оповещающее о различных товарах, услугах, скидах и прочих важных вещах. Смс рассылки используются организациями и компаниями, которые на постоянной основе работают с людьми. 
Зачем нужна смс-рассылка
• Наличие обратной связи. То есть, клиент понимает, что о нем беспокоятся, и его помнят. Бывает, что фирма предлагает поставить оценку работнику, который обслуживал клиента. Это помогает, прежде всего, самой организации – она учитывает ошибки и улучшает сервис.
• Увеличение продаж. Например, многие покупатели «клюют» на акции, распродажи, скидки и прочие приятные бонусы. Это удобно делать через рассылку, так как все потенциальные клиенты обязательно оставляют номера телефонов.
• Повышение клиентской лояльности. Здесь речь идет о сообщениях, в которых присутствуют послания для каждого конкретного клиента: поздравления с днем рождения или промокоды. Для постоянных клиентов часто бывают дополнительные скидки на определенные продукты.
Виды СМС-рассылок
• информационные (открытие нового магазина или пункта выдачи заказов);
• рекламные (актуальные акции на товары);
• смс-напоминания (пришел заказ и ожидает выдачи, оформление подписки, возможность потратить баллы);
• смс-опросы с подарками (промокод, участие в акции).
Также есть и сообщение-транзакции. Это когда необходимо подтвердить код, пришедший на телефон. Обычно такие смс приходят, если клиент продлевает подписку, подтверждает регистрацию в системе, зачисление средств на счет и прочее.
Помимо этого, популярны и корпоративные смс-рассылки. Для них работодатели используют специальные интернет-платформы и обслуживающих операторов.
Основные функции, которые входят в операторский пакет для корпоративной рассылки
• непосредственно сама рассылка (вместо номера – наименование компании или бренда);
• планирование рассылок – это специальная настройка, которая включается в определенное время и по конкретным номерам;
• статистика отправленных и полученных сообщений (отчетность);
• шаблоны сообщений – эта услуга экономит время и фактически оптимизирует работу операторов.
Сюда же входит и ведение клиентской  базы. Корпоративная рассылка – это особая услуга. Она оказывается только определенным лицам, которые так или иначе связаны с компанией, учреждением, брендом. Случайные номера в эту базу не попадают.
Таким образом, смс-рассылка – это не только удобно, но и выгодно.
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