Xiaomi, Samsung или Apple: подборка самых популярных смартфонов среди волгоградцев

Телеком 02.06.2023 17:38
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02.06.2023 17:38
Оператор проанализировал предпочтения клиентов при выборе смартфонов в период с мая 2022 года по апрель 2023 года. Уверенное лидерство по количеству приобретенных гаджетов принадлежит Xiaomi. Важными критериями при выборе устройства остаются параметры камеры, встроенная память, а также стоимость.
По данным Tele2, общее количество проданных смартфонов уменьшилось на 19% год к году. Однако интересной тенденцией стало увеличение покупок в сегменте дорогостоящих устройств – на 52% выросло число приобретенных смартфонов стоимостью выше 40 тысяч рублей.
Пользователи выбирают мобильные устройства, ориентируясь в первую очередь на возможность снимать с помощью смартфона качественные фото и видео. Посетители салонов связи стремятся купить гаджеты с камерой от 64 Мп, а также с внутренней памятью не менее 32 Гб, которая позволяет хранить в устройстве контент в самом высоком разрешении.
Лидером продаж в ценовой категории до 20 тысяч рублей стал смартфон Tecno Spark 8C с модулем памяти на 64 Гб, на втором месте - Xiaomi Redmi A1 со встроенной памятью 32 Гб. Эти модели имеют схожие характеристики и объединяют в себе самые важные качества для покупателей: мультифункциональность и доступную цену. Гаджеты именно этой категории чаще всего выбирают родители в подарок детям.
Среди смартфонов от 20 до 40 тысяч рублей первое место делят Samsung Galaxy A52 и Samsung Galaxy A33. Оба устройства популярны в вариации с объемом памяти 128 Гб, имеют 8-ядерный процессор, позволяющий играть в онлайн-игры без задержек, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Эти модели – выбор ценителей операционной системы Android.
А вот смартфоны стоимостью выше 40 тысяч рублей чаще всего покупают поклонники Apple. Продажи iPhone в фирменных салонах Tele2 год к году выросли более чем вдвое. Пользователи выбирают бренд за качество и удобный интерфейс и предпочитают обновлять гаджет на новые модели в пределах линейки бренда.
В фирменной рознице Tele2 в Волгоградской области сейчас продолжают действовать акции на устройства ведущих брендов. Например, клиенты Tele2 получают скидку до 30% на покупку смартфона при одновременной покупке устройства, страхового продукта и подключении тарифа «Мой онлайн+», оплаченного на 3 месяца.
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