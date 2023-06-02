50 оттенков спорта: Wink представляет документальное трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?»

Телеком 02.06.2023 13:05
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02.06.2023 13:05
В видеосервисе Wink («Ростелеком») состоялась премьера документального трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» (12+). Проект рассказывает о реальной спортивной жизни в регионах России. Команда увлекательно рассказывает обо всем — от зимнего серфинга на Камчатке до гонок на верблюдах в Элисте, а также где находится лыжная мекка России и в каком городе воспитывают лучших борцов. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Первый эпизод называется «Челябинские звезды, Молния и Метеорит» — он уже доступен в Wink, новые части будут выходить по четвергам. Всего выйдет двадцать выпусков, в объективе — десятки городов, сотни спортсменов и тренеров, тысячи болельщиков и более пятидесяти видов спорта. По итогам каждого выпуска авторы составляют рейтинг, чтобы разобраться, а жив ли именно здесь спорт?
Героями выпусков становятся начинающие спортсмены, тренеры, болельщики, чиновники, отвечающие за развитие спорта в регионах, а также звезды мировой величины. Среди них — уроженка Челябинска Екатерина Гамова, которая рассказала, почему опаздывала на тренировки. Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов показал современный Ледовый дворец, названный его именем. А один из лучших прыгунов современности Данил Лысенко рассказал о том, как смог вернуться в спорт после дисквалификации.
Ведущие проекта — спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к команде также присоединилась регбистка и участница Олимпийских игр в Токио Яна Данилова.
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