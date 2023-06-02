ПСБ и Волгоградский центр «Дело» провели День наставничества для предпринимателей





Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели предпринимательства на площадке центра «Мой бизнес». В формате деловой игры эксперты ПСБ, представители организаций поддержки, наставники из числа основателей и руководителей известных компаний региона помогли участникам прокачать предпринимательские навыки, получить новые знания, найти свежие идеи для развития бизнеса.

Участие в бизнес-игре «Курс на успех» приняли более 60 предпринимателей, развивающих свое дело в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, торговле и других сферах. Разбившись на пять команд, участники вместе с наставниками подготовили и представили уникальные бизнес-проекты по организации детского досуга, торговле на маркетплейсах, производству декоративной косметики и другим направлениям.

В ходе игры команды в интерактивном режиме также провели переговоры по предоставлению банковских кредитов и гарантий для реализации и развития своих бизнес-проектов. Участники узнали, какие современные цифровые сервисы помогают строить успешный бизнес и эффективно им управлять, а также рассмотрели доступные варианты господдержки и поддержки, предоставляемой Волгоградским центром защиты и развития бизнеса «Дело».

– Важно, что сейчас как на федеральном, так и на региональном уровнях проводится большая работа для развития предпринимательства, улучшения делового климата. Южный филиал ПСБ сотрудничает с волгоградским бизнесом самого разного масштаба и направлений деятельности. Мы очень ценим доверие наших клиентов, рады быть рядом и участвовать в развитии их дела. Банк постоянно расширяет количество продуктов и улучшает условия сотрудничества исходя из реальных потребностей предпринимателей, опираясь на опыт общения с ними и обсуждения актуальных для бизнеса целей и задач, – отметила заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Анна Тимофеева.

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