



Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), отправил детей сотрудников предприятия на оздоровительный отдых в Анапе.

На первую смену из четырех в один из санаториев Анапы поехали 48 ребят. Всего в черноморской здравнице проведут летние каникулы 200 детей. Еще для более чем 320 человек организован отдых в детском оздоровительном лагере, расположенном в Волгоградской области. Каждую группу сопровождают представители предприятия, которые проводят вместе с детьми всю смену, помогают решать возникающие вопросы и всегда остаются на связи с родителями. В рамках организации корпоративного отдыха три четверти стоимости путевок оплачиваются за счет предприятия.

Старт летней смены был дан 1 июня на мероприятии, которое прошло в День защиты детей на центральной площади города Волжского.

– Забота о семьях сотрудников является одной из базовых ценностей ТМК, она укрепляет корпоративный дух и демонстрирует нашу заботу о будущем поколении. За последние четыре года ВТЗ значительно расширил программу детского оздоровительного отдыха: теперь дети наших работников отдыхают как в региональном лагере «Сказка», так и на Черноморском побережье, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.