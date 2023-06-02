Телеком

«Ростелеком» рассказал об опыте внедрения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

Телеком 02.06.2023 11:41
0
02.06.2023 11:41


Решения «Ростелекома» для цифровизации предприятий агропромышленного комплекса вошли в исследование «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве», проведенное АНО «Цифровая экономика» в рамках подготовки к конференции ЦИПР-2023. В ходе исследования были проанализированы около 80 существующих отечественных решений, 20 из них вошли в итоговый отчет. «Ростелеком» представил реализованные кейсы в подотраслях «Животноводство» и «Растениеводство».
Результаты исследования показали, что технологии ИИ в российском сельском хозяйстве внедряют в основном крупные компании, а наиболее распространенный сценарий связан с мониторингом сельхозугодий и выращиванием культур с помощью компьютерного зрения, а также с использованием систем интеллектуальной поддержки принятия решений для эффективного управления агробизнесом. Аналитики также пришли к выводу, что ИИ способен на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность растениеводства и на 5% нарастить количество собранной продукции. 
Технологии искусственного интеллекта позволяют оптимизировать рутинные, ресурсоемкие и высокозатратные процессы. Их применение дает максимально точную подстройку процессов и прогнозирование результатов на тех этапах производственного цикла, где натурные эксперименты могут быть слишком рискованными, дорогостоящими или грозят потерей времени, которое в сельском хозяйстве часто является ключевым параметром. Сегодня наш опыт показывает, что внедрение цифровых решений на базе ИИ способно снизить до трети затрат и существенно повысить выход готовой продукции, — отметил Денис Жуковский, директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком».
Согласно данным исследования, проведенного АНО «Цифровая экономика», 34% респондентов планируют внедрять технологии ИИ и только 16% ими уже пользовались. При этом, по оценкам аналитиков, больше половины собственников бизнеса в России не знают об внедренных ИИ-решениях и их эффектах. Среди основных барьеров внедрения ИИ в отрасли оказались низкая степень цифровизации агропредприятий и слабое понимание сценариев и эффектов от внедрения ИИ среди менеджмента, длительная окупаемость инвестиций, а также дефицит ИТ-специалистов, способных работать с отраслевой спецификой. 
Тем не менее, за последние несколько лет инструменты и методы искусственного интеллекта проделали путь от проверки гипотез в условиях пилотов до промышленного применения на реальном производстве. В частности, «Ростелеком» внедряет решения, которые способны решать такие задачи, как дешифровка и сравнение контуров пахотных земель, учет ресурсов и урожая, контролирование производственных процессов для управления растениеводческой фермой и идентификация поголовья скота.
Полная версия исследования «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве» опубликована по ссылке.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:54
Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточниковСмотреть фотографии
16:19
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:58
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под ВоронежемСмотреть фотографии
15:43
«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем ИвановымСмотреть фотографии
15:28
В Садах Придонья знают, как получить жильеСмотреть фотографии
15:24
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столбСмотреть фотографии
15:14
Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока АхтубыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Волгоградская область превращается в регион Артемов и СофийСмотреть фотографии
14:11
Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в ВолжскомСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде влюбленную пару избили и ограбили посреди улицыСмотреть фотографии
13:07
Жителей Волгоградской области зовут с пользой провести выходныеСмотреть фотографии
12:08
Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградецСмотреть фотографии
11:57
«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс»Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человекаСмотреть фотографии
10:47
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагонаСмотреть фотографии
10:24
Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
10:24
Мошенники добрались до волгоградцев в WhatsApp: самые популярные схемы разводаСмотреть фотографии
09:54
Какая погода ожидает Волгоград и область на выходныеСмотреть фотографии
08:40
Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде КонцессииСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболуСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде сгорел ремонтный трамвайСмотреть фотографии
22:04
Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористовСмотреть фотографии
21:46
Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрацииСмотреть фотографии
21:33
Уроженец Камышина Максим Волков погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
21:16
«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:11
Два многовековых артефакта нашли на раскопках захоронений сарматов под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в ВолжскомСмотреть фотографии
20:01
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на соляркуСмотреть фотографии
 