Телеком 02.06.2023 11:41
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02.06.2023 11:41
Решения «Ростелекома» для цифровизации предприятий агропромышленного комплекса вошли в исследование «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве», проведенное АНО «Цифровая экономика» в рамках подготовки к конференции ЦИПР-2023. В ходе исследования были проанализированы около 80 существующих отечественных решений, 20 из них вошли в итоговый отчет. «Ростелеком» представил реализованные кейсы в подотраслях «Животноводство» и «Растениеводство».
Результаты исследования показали, что технологии ИИ в российском сельском хозяйстве внедряют в основном крупные компании, а наиболее распространенный сценарий связан с мониторингом сельхозугодий и выращиванием культур с помощью компьютерного зрения, а также с использованием систем интеллектуальной поддержки принятия решений для эффективного управления агробизнесом. Аналитики также пришли к выводу, что ИИ способен на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность растениеводства и на 5% нарастить количество собранной продукции.
—Технологии искусственного интеллекта позволяют оптимизировать рутинные, ресурсоемкие и высокозатратные процессы. Их применение дает максимально точную подстройку процессов и прогнозирование результатов на тех этапах производственного цикла, где натурные эксперименты могут быть слишком рискованными, дорогостоящими или грозят потерей времени, которое в сельском хозяйстве часто является ключевым параметром. Сегодня наш опыт показывает, что внедрение цифровых решений на базе ИИ способно снизить до трети затрат и существенно повысить выход готовой продукции, — отметил Денис Жуковский, директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком».
Согласно данным исследования, проведенного АНО «Цифровая экономика», 34% респондентов планируют внедрять технологии ИИ и только 16% ими уже пользовались. При этом, по оценкам аналитиков, больше половины собственников бизнеса в России не знают об внедренных ИИ-решениях и их эффектах. Среди основных барьеров внедрения ИИ в отрасли оказались низкая степень цифровизации агропредприятий и слабое понимание сценариев и эффектов от внедрения ИИ среди менеджмента, длительная окупаемость инвестиций, а также дефицит ИТ-специалистов, способных работать с отраслевой спецификой.
Тем не менее, за последние несколько лет инструменты и методы искусственного интеллекта проделали путь от проверки гипотез в условиях пилотов до промышленного применения на реальном производстве. В частности, «Ростелеком» внедряет решения, которые способны решать такие задачи, как дешифровка и сравнение контуров пахотных земель, учет ресурсов и урожая, контролирование производственных процессов для управления растениеводческой фермой и идентификация поголовья скота.
Полная версия исследования «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве» опубликована по ссылке.
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