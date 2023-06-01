МТС рассказала, кем волгоградские школьники хотят стать в будущем

Общество 01.06.2023 13:30
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01.06.2023 13:30
Цифровая экосистема с помощью сервиса «МТС Исследования» изучила мнения школьников и их родителей относительно будущего выбора профессии. В опросе также приняли участие школьники из Волгоградской области.
В рамках исследования выяснилось, что российские школьники наиболее престижными считают профессии в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства (35%). На втором месте по популярности находятся специальности в сфере медицины и биотехнологий, которые выбрали 28% респондентов. На третьем месте в списке самых популярных направлений по мнению детей -информационные технологии (20%).Наименее перспективными дети считают индустрии моды и красоты (8%) и право (4%).
Среди родителей подавляющее большинство (29%) в качестве желаемых для своего ребенка профессий отметили ИТ-сферу, а именно разработку, кибербезопасность. 23% родителей хотели бы видеть своих детей медиками, 16% – специалистами на производстве и в промышленности, 8% – считают перспективой для своих детей туристическую отрасль.
— Юное поколение справедливо считает креативные индустрии максимально перспективным сегментом с точки зрения карьерных перспектив в современном цифровом мире. Школьники будут стремиться найти профессию, которая сочетает в себе их индивидуальные интересы и таланты, чтобы получать удовольствие от работы и одновременно достигать материального успеха. В то же время, для родителей важнее традиционные критерии, такие как высокий уровень заработной платы и стабильность.Несмотря на различия в подходах, обе стороны признают важность цифровых технологий – в том числе потому, что в современном мире ИТ-навыки и знание цифровых инноваций становится критическим преимуществом для входа молодых специалистов в самые перспективные отрасли экономики. Пользователи образовательной платформы МТС «Поколение М»в формате эдьютейнмент могут познакомиться с основными современными технологиями, научиться применять их для своего личностного развития и хобби, сохраняя баланс между обучением и развлечением, — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
Что повлияло на выбор профессии?
Большинство детей (53%) и родителей (58%) сошлись на мнении, что определяющим фактором при выборе профессии является персональный интереск и личностные качества человека. Однако 36% родителей уверены, что важно ориентироваться и на внешние факторы – ситуацию на рынке труда, развитие экономики, – и выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем. Главный аргумент родителей при выборе профессии – перспектива стабильного высокого дохода.
Школьникам меркантильность тоже не чужда, 25% детской опрошенной аудитории важнейшим аргументом при выборе будущей деятельности обозначали высокий уровень заработной платы, 12% отметили важность наличие больших перспектив на рынке труда, и только 15% задумываются при выборе профессии о возможности помочь другим людям.
Также исследователи выяснили отношение родителей к выбору детьми профессии, если он не совпадает с их собственными суждениями. 84% родителей поддержат любой выбор своих детей и готовы помочь им в достижении цели. А 13% родителей заявили, что не доверяют выбору ребенка и будут настаивать для него на своем, родительском, выборе.
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